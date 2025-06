"Vlada je pred težko nalogo" 

Ekonomsko-socialni svet (ESS) na današnji seji ni soglašal s predlogom resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Zmotilo jih je, da ni jasno, kako bo vlada dodatne izdatke za obrambo financirala. ESS je ustanovil strokovni odbor, ki bo dvakrat letno spremljal implementacijo resolucije.

ESS je danes obravnaval tudi predlog obrambne resolucije, ki med drugim predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP še letos, nato pa postopoma na tri odstotke do leta 2030.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je na novinarski konferenci po seji ESS povedal, da so pri obravnavi resolucije govorili predvsem o financiranju dodatnih sredstev za področje obrambe in varnosti.

Sindikati so bili zelo jasni, da ne smejo posegati v financiranje socialne države in javnih storitev. Namestnica generalnega sekretarja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk je poudarila, da zvišanje stroškov ni nikjer razdelano. "Bojimo se, kaj to pomeni v prihodnjih nekaj letih za vse naše družbene podsisteme," je dejala Vuk. Prva ura resnice bosta po besedah Vuk že predloga proračunov za leti 2026 in 2027.

Počivavšek: Nesprejemljivo je, da bi na račun obrambe posegali v izdatke za socialno državo

Tudi po besedah predsednika Konfederacije sindikatov Pergam Jakoba Počivavška je nesprejemljivo, da bi vlada na račun povečevanja obrambnih izdatkov posegala v izdatke za socialno državo in javne storitve.

Zaskrbljujoče je, da so socialni partnerji danes na seji izpostavili veliko pripomb in postavili veliko vprašanj, dobili pa zelo malo odgovorov. "Na večino vprašanj, ki smo jih postavili, so odgovorili, da to še ni znano," je povedal.

Tako so denimo spraševali, kaj pomeni t. i. dvojna raba, ki je po mnenju sindikalista zagotovo eden boljših načinov, če že zvišujejo sredstva za obrambo, pa to še vedno ni jasno. Predlog resolucije namreč izpostavlja projekte tako za vojaške kot civilne namene.

"Vlada je pred težko nalogo"

Delodajalska stran pričakuje, da se zaradi dodatnih izdatkov za obrambo ne bo povečevalo davkov. Sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Miro Smrekar se je zavzel za to, da vlada dvigne izdatke za obrambo z optimizacijo obstoječih proračunskih izdatkov, zagotovo pa ne račun obstoječega sistema. "Vlada je pred težko nalogo," je poudaril Smrekar.

Delodajalci vidijo tudi priložnost v dvigu obrambnih izdatkov za gospodarstvo. Želijo si, da bi slovenska podjetja dobila na tem področju še več priložnosti in tako prispevala k delovnim mestom.

Ministrstvo za obrambo je v četrtek dalo v javno razpravo predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV), katerega cilj je zagotavljanje primernih delovnopravnih pogojev SV. Rok za oddajo komentarjev je 13. junij.