Evropski policijski urad Europol je danes na svoj seznam najbolj iskanih storilcev kaznivih dejanj v Evropski uniji, ki so na begu, dodal 24 oseb, med njimi tudi enega, ki ga išče slovenska policija. Ob tem so izpostavili, da gre za nevarne ljudi in naj k njim ne pristopajo, temveč informacije o njih posredujejo policiji.