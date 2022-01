V gorečem vozilu našli mrvo osebo

Nekaj pred 3. uro zjutraj so ljubljanske policiste obvestili o gorečem vozilu na odstavni niši na dolenjski avtocesti malo pred Višnjo Goro v smeri Novega mesta. Na kraju so posredovali gasilci, ki so goreče vozilo pogasili. V vozilu so našli mrtvo osebo, identiteta katere še ni znana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.