V naselju streljanje, pretep in požar

Včeraj ob 16.57 so policisti na številko 113 prejeli obvestilo iz naselja Stranska vas, kjer naj bi izbruhnila pretep in streljanje.

OKC je na kraj takoj napotil policiste, ti so zavarovali območje in vzpostavili javni red in mir. Na kraj so poklicali reševalce, da so oskrbeli moškega s poškodovano roko in ga odpeljali v bolnišnico.

V naselju tudi požar hiše in avtomobila

V naselju sta zagorela tudi stanovanjska hiša in osebni avtomobil. Gasilci so zavarovali širše območje in požar omejili. Policisti in kriminalisti izvajajo vse potrebne aktivnosti za zavarovanje sledov in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih pa naj bi se zgodili spor, pretep in uporaba strelnega orožja med osebami, ki se med sabo poznajo.

Ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto bo opravila ogled požarišča, takoj ko bodo razmere to dopuščale. Z ugotovitvami bodo po končani preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, so zapisali na policiji.