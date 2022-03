Pijana voznica dvakrat spregledala krožišče #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šentjurski policisti so imeli v ponedeljek zjutraj veliko dela z vinjeno voznico, ki je povzročila dve nesreči. Ko je drugič zapeljala čez krožišče, pri čemer je podrla znak in zadela v robnik, ji je s platišč snelo pnevmatiki, a voznice to ni ustavilo. Nadaljevala je svojo pot, dokler je niso ustavili policisti.