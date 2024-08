Ukrajinci Ruse zasuli z droni, v teku evakuacija, Lukašenko omenil propad Rusije

Hudi spopadi na območju ruske regije Kursk se nadaljujejo. V regiji so včeraj razglasili izredne razmere, začeli so tudi z evakuacijami. Glede spopadov v regiji Kursk se je oglasil tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko , velik zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina , ki je prvič doslej odkrito spregovoril o možnosti razpada Rusije.

Danes poteka že četrti dan bojev v ruski regiji Kursk, kjer so v četrtek zvečer zaradi hudih spopadov razglasili izredne razmere. Spomnimo, Rusija je ukrajinske enote obtožila, da so v torek prestopile mejo v regijo Kursk in sprožile obsežno ofenzivo.

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je poročal, da so geolocirane slike pokazale, da so ukrajinska oklepna vozila napredovala do položaja nekaj več kot deset kilometrov znotraj ruske meje, medtem ko so ruski viri poročali, da je bilo zavzetih 11 naselij. Ukrajinske sile naj bi poskušale napredovati tudi vzdolž avtoceste Suja-Korenevo in se zdaj spopadajo na robovih teh dveh naselij.

Rusi v regijo Kursk pošiljajo dodatne sile.

V mestu Rilsk so ponoči odjeknile močne eksplozije, ponekod je tudi zagorelo. Vzrok eksplozij za zdaj še ni znan.

Odjeknile so močne eksplozije. Foto: Reuters

Rusija je po množičnem napadu brezpilotnih letal evakuirala dele Lipecka

Potem ko je "množični napad" ukrajinskih brezpilotnih letal povzročil eksplozije, prekinitev oskrbe z elektriko in je bilo ranjenih šest ljudi, so Rusi iz delov zahodne regije Lipetsk evakuirali tamkajšnje prebivalce.

Po razglasitvi izrednih razmer v okrožju Lipeck so bile evakuirane štiri vasi, je povedal guverner regije Igor Artamonov. Medtem je v letalski bazi zunaj mesta Lipeck izbruhnil požar.

Ukrajinske oblasti niso poročale o nobenih napadih na območju Lipecka.

V teku je evakuacija prebivalcev. Foto: Reuters

Lukašenko: Če Rusija razpade, bomo vsi povlečeni vrtinec

V zvezi z razmerami, ki se odvijajo v ruski regiji se je na zasedanju sveta ministrov za notranje zadeve, skupnosti držav, ki vključuje predvsem države nekdanje ZSSR (Sovjetske zveze) oglasil predsednik Belorusije Aleksander Lukašenko in odkrito spregovoril o možnosti razpada Rusije.

"Morda nobena od naših držav ne bo mogla brez enotnosti. Če tega danes ne bomo razumeli, se bodo z nami ukvarjali ločeno. Če pa Rusija razpade, bomo vsi povlečeni v vrtinec," je povedal v Minsku.

Vodja Belorusije je na srečanju poudaril pomen enotnosti in sodelovanja ter posvaril pred poskusi iskanja kratkoročnih koristi. "V luči zadnjih dogodkov, vključno s posebno vojaško operacijo v Ukrajini, so mnogi, tako voditelji kot varnostni uradniki, začeli iskati nekaj koristi zase. Temu ne bi smelo biti tako," je dejal Lukašenko.

"Na podlagi svojih izkušenj bom rekel, da je življenje zdaj zelo turbulentno in spremenljivo. Mnogi iščejo koristi in se odmikajo od našega splošnega trenda razvoja, ki je nastal v času Sovjetske zveze. Nekateri mislijo: 'Držali se bomo proč od Rusije, je pod sankcijami. Bojimo se, da ne pridemo pod njih in tako naprej ... Iščemo svoje interese."

"Kdo ve, kaj bo jutri z nami, z našimi državami in ali se bomo morali obrniti po pomoč na Rusijo. Zadnji dogodki kažejo, da nikjer nismo dobrodošli. Držati moramo skupaj," je dejal Lukašenko.