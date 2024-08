Rusija: Spopadi po ukrajinskem vdoru v Kursk se nadaljujejo

Rusija je danes sporočila, da se boji v obmejni regiji Kursk, kamor so pred dnevi vdrle ukrajinske sile, nadaljujejo. Ukrajinskim silam naj bi po nekaterih poročilih uspel prodor globlje na rusko ozemlje. Kijev se uradno na napade ni odzval, v uradu ukrajinskega predsednika pa so za čezmejni vdor okrivili Moskvo in njeno agresijo na Ukrajino.

The root cause of any escalation, shelling, military actions, forced evacuations, and destruction of normal life forms, including within Rf’s own territories like #Kursk and Belgorod regions, is solely Russia’s unequivocal aggression. This includes attempts to seize foreign… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 8, 2024

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se operacije z namenom uničenja ukrajinskih vojaških enot v obmejni regiji Kursk z zračnimi napadi in topništvom nadaljujejo. Ministrstvo je pri tem zagotovilo, da bo preprečilo poskus ukrajinskih sil, da prodrejo globoko na ozemlje Kurska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je v torek sprožila nepričakovano čezmejno ofenzivo v regiji Kursk, v kateri je po podatkih ruskega generalštaba sodelovalo do tisoč vojakov in več deset oklepnih vozil.

Ukrajinsko vodstvo operacije uradno za zdaj ni komentiralo. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je sicer danes za vdor obtožil Moskvo, ne da bi prevzel neposredno odgovornost za najresnejši napad na rusko ozemlje v zadnjih mesecih, poroča AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v sredo, ne da bi omenil napade, dejal: "Bolj kot bomo pritiskali na Rusijo ... bližje bomo miru. Pravičnemu miru s pravično silo."

High quality video of the group of Russian POWs in Kursk region was published. https://t.co/glF9wquFlQ pic.twitter.com/zF1Bde8LqW — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 8, 2024

V Rusiji izredne razmere

Rusija je spričo čezmejnega vdora ukrajinskih sil v sredo razglasila izredne razmere za regijo Kursk. Po podatkih ruskih zdravstvenih oblasti je bilo od začetka vdora ubitih najmanj pet ljudi, 31 pa ranjenih. Zaradi spopadov so na obeh straneh meje evakuirali na tisoče ljudi.

Po podatkih Inštituta za preučevanje vojne (ISW) so ukrajinske enote v okviru operacije napredovale do deset kilometrov globoko na ozemlje Rusije.

"Trenutni potrjeni obseg in lokacija ukrajinskega napredovanja v kurski regiji kažeta, da so ukrajinske sile prebile vsaj dve ruski obrambni črti in utrdbo," je danes objavil inštitut s sedežem v ZDA. Napredovanje je osredotočeno na logistično središče Sudža, mesto s približno 5000 prebivalci, ki se nahaja osem kilometrov od ukrajinske meje, je navedel.

Tudi ruski vojaški blogerji, ki so povezani z vojsko, so poročali, da je Kijev dosegel pomemben napredek. Eden od blogerjev je na Telegramu zapisal, da so razmere zapletene in da se še slabšajo. Dodal je, da je Sudža "polna ukrajinskih vojakov" in da je mesto "popolnoma izgubljeno", poroča AFP.