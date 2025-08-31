Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je izvedla vrsto napadov na ruske enote na okupiranem Krimskem polotoku. V napadu z brezpilotnim letalnikom na oporišče v bližini Simferopola so bili zadeti in uničeni vsaj trije ruski helikopterji, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili predstavniki vojske.

20.00 Ukrajinska vojska napadla ruske položaje na Krimu

15.55 Von der Leyen in Tusk obiskala poljsko-belorusko mejo

12.50 Po ruskih napadih v Odesi brez elektrike več deset tisoč ljudi

9.45 Rusija napoveduje jesensko ofenzivo

Ruska stran napada za zdaj ni potrdila, poroča dpa.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je poročala o uspešni operaciji proti ruski radarski postaji na Krimu.

Bojni brezpilotni letalniki so po navedbah tiskovne agencije Ukrinform, ki se sklicuje na vire vojaške obveščevalne službe, uničili radarski nadzorni sistem in druge komponente ruskega sistema zračne obrambe S-400.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in poljski premier Donald Tusk sta danes obiskala poljsko-belorusko mejo. Von der Leyen je Poljski zagotovila solidarnost Bruslja, pozvala k odločni obrambni drži EU ter napovedala nadaljnjo podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo.

Kot je von der Leyen zapisala na družbenem omrežju X, je njen obisk na poljsko-beloruski meji izraz evropske solidarnosti z državo, ki se že leta sooča s hibridnimi napadi. Poudarila je, da je obramba zunanjih meja EU skupna odgovornost.

Napovedala je nadaljnjo podporo Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo ter opozorila, da mora biti EU pri krepitvi obrambne pripravljenosti usklajena, natančna in hitra.

Močna Poljska in močna Evropa varujeta meje in ščitita vse Evropejce, je poudarila. "Naše sporočilo je jasno. In Belorusija in drugi akterji v regiji mu posvečajo pozornost," je zapisala ob objavi posnetka z rusko-beloruske meje, kjer sta imela s Tuskom novinarsko konferenco.

Poudarila je, da bodo države članice, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo, v prihodnjem večletnem proračunu unije, ki ima jasen in močan poudarek na obrambi, vojaški mobilnosti in zaščiti meja, prejele dodatna sredstva EU, so sporočili v Bruslju. Poljska pa bo v okviru mehanizma Safe, instrumenta, vrednega 150 milijard evrov, največja upravičenka.

Von der Leyen je bila na poljsko-beloruski meji v okviru obiskov v državah EU, ki mejijo na Rusijo in Belorusijo. Poleg Poljske bo obiskala Estonijo, Litvo, Finsko, Latvijo, Bolgarijo in Romunijo.

Rusija je ponoči na Ukrajino izstrelila 142 dronov, od katerih so jih ukrajinske sile po lastnih navedbah 126 uničile. V regiji Odesa, kjer so bili tarča množičnega napada z droni štirje energetski obrati, pa je zaradi poškodovane električne infrastrukture v Čornomorsku brez električne energije ostalo najmanj 29.000 gospodinjstev.

Guverner Odese Oleh Kiper je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes na omrežju Telegram tudi sporočil, da si prizadevajo znova vzpostaviti oskrbo z elektriko. Dodal je, da je bilo v napadih poškodovanih tudi več upravnih in stanovanjskih poslopij. Ena oseba je bila poškodovana, izbruhnilo je tudi več požarov.

V zadnjih dneh je ruskih zračnih napadov na Ukrajino manj, potem ko je bilo v četrtek v enem najbolj smrtonosnih napadov od začetka ruske invazije na državo v obsežnem napadu na prestolnico Kijev ubitih 25 ljudi.

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je kljub pozivom Zahoda k mirovnim pogajanjem v soboto napovedal nadaljevanje ruske invazije na Ukrajino in postavil nove cilje za jesensko ofenzivo. Rusija trdi, da nadzoruje skoraj celotno regijo Lugansk in približno 80 odstotkov regije Doneck.

Ruske sile nadaljujejo "neprekinjeno ofenzivo vzdolž praktično celotne frontne črte", je danes dejal načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov. "Danes opredeljujemo naloge posameznih skupin oboroženih sil za jesen," je dodal.

Po njegovih besedah ruska vojska v Ukrajini nadzoruje 99,7 odstotka regije Lugansk, 79 odstotkov regije Doneck, 76 odstotkov regije Herson in 74 odstotkov regije Zaporožje. Omenjene štiri ukrajinske regije si je Rusija nezakonito priključila septembra 2022.

Ruski general trdi: Pobuda je v celoti na naši strani

Gerasimov je poudaril, da ruska vojska uspešno izvaja naloge za vzpostavitev varnostnega območja v regijah Sumi in Harkov, napreduje tudi v regiji Dnipropetrovsk, kjer je zavzela sedem naselij. Pri tem je poudaril, da je pobuda na frontni črti trenutno v celoti na ruski strani.

Ukrajina se noče ukloniti Rusiji

Rusija kot pogoj za končanje vojne zahteva umik ukrajinskih sil iz celotne regije Doneck, kar Kijev zavrača. Ukrajinske sile še vedno nadzorujejo mesti Slovjansk in Kramatorsk, ki veljata za pomembni obrambni trdnjavi.

Gerasimov je nakazal, da bodo ruske sile nadaljevale ofenzivo, dokler ne bo dosežen namen posebne vojaške operacije, kot je Moskva poimenovala invazijo v Ukrajini.