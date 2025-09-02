Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

V rusko-ukrajinski vojni ubitih dva tisoč severnokorejskih vojakov

Južnokorejska obveščevalna služba je že aprila sporočila, da je bilo v rusko-ukrajinskem konfliktu ubitih najmanj 600 severnokorejskih vojakov.

Južnokorejska obveščevalna služba je že aprila sporočila, da je bilo v rusko-ukrajinskem konfliktu ubitih najmanj 600 severnokorejskih vojakov.

Foto: Reuters

Južnokorejska obveščevalna agencija v Seulu je danes sporočila, da je bilo po njenih ocenah ubitih približno dva tisoč severnokorejskih vojakov, ki so bili napoteni na pomoč Rusiji v vojni proti Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severna Koreja naj bi po ocenah lani v Rusijo poslala več kot deset tisoč vojakov.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

10.08 V rusko-ukrajinski vojni po oceni Seula ubitih okoli dva tisoč severnokorejskih vojakov

10.08 V rusko-ukrajinski vojni po oceni Seula ubitih okoli dva tisoč severnokorejskih vojakov

Južnokorejska obveščevalna služba je že aprila sporočila, da je bilo v rusko-ukrajinskem konfliktu ubitih najmanj 600 severnokorejskih vojakov. Na podlagi posodobljenih podatkov agencija zdaj ocenjuje, da je število ubitih severnokorejskih vojakov naraslo na okoli dva tisoč.

Južnokorejska in preostale zahodne obveščevalne agencije so pred tem že poročale, da je Severna Koreja lani v Rusijo poslala več kot deset tisoč vojakov, predvsem v regijo Kursk. Ob vojakih je Severna Koreja v Rusijo poslala še orožje in rakete.

Rusija in Severna Koreja sta med redkim obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Severni Koreji lani podpisali tudi vojaški dogovor, ki vključuje klavzulo o medsebojni obrambi.

