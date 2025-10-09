Danes bo povečini oblačno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Ponekod na severu in severovzhodu bo že dopoldne občasno rosilo ali rahlo deževalo, popoldne nas bo od severa prešel pas rahlih padavin, deloma ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Letošnji september je bil tretji najtoplejši september v zgodovini meritev, je danes sporočila Služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus.

Zvečer se bo od severa postopno jasnilo. Do jutra se bo povsod razjasnilo, po nižinah in kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, le popoldne bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Ponekod se lahko megla zadrži večji del dopoldneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Goriškem do 23 stopinj Celzija, je še zapisano na straneh Arsa.

Kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna?

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nižinah in kotlinah.

Takšna je napoved za sosednje pokrajine

Prek srednje in severne Evrope proti vzhodu potuje več vremenskih front. Rep oslabljene hladne fronte je dosegel severno stran Alp. Od zahoda pa se nad naše kraje postopno širi območje visokega zračnega tlaka. Od severa v višinah k nam doteka vlažen in prehodno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes bo večinoma oblačno, v krajih vzhodno in južno od nas so mogoče rahle padavine, predvsem v Alpah bodo nastajale plohe. Proti večeru se bo od severa postopno jasnilo. V petek bo pretežno jasno, le v Alpah bo nekaj več zmerne oblačnosti.

Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, v petek pa bo obremenitev zaradi vremena postopno popustila.

Letošnji september tretji najtoplejši v zgodovini

Letošnji september je bil tretji najtoplejši september v zgodovini meritev, je danes sporočila Služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Povprečne svetovne temperature so tudi pretekli mesec ostale blizu zgodovinsko najvišjih vrednosti.

Po navedbah službe letošnji september ni podrl mesečnega rekorda iz leta 2023, prav tako je bil nekoliko hladnejši kot lanski september.

"Svetovni temperaturni kontekst ostaja bolj ali manj enak, saj vztrajno visoke temperature kopnega in morske površine odražajo nadaljnji vpliv kopičenja toplogrednih plinov v ozračju," je dejala Samantha Burgess, strateška vodja za podnebje pri programu Copernicus.

Letošnji september je bil za 1,47 stopinje Celzija toplejši kot je bil ta mesec v povprečju v obdobju med letoma 1850 in 1900 oziroma v času predindustrijskega obdobja, preden je človeška dejavnost začela pomembno vplivati na podnebje.

Trenutno obdobje verjetno najtoplejše na Zemlji v zadnjih 125 tisoč letih

Čeprav se zdi takšno postopno dvigovanje temperature majhno, znanstveniki opozarjajo, da vsak delček dodatnega segrevanja še bolj destabilizira planet in povečuje tveganje za ekstremne vremenske razmere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Znanstveniki pričakujejo, da bo leto 2025 tretje najtoplejše po letih 2024 in 2023, saj so povprečne temperature preteklih mesecev tik za rekordi, postavljenimi v tem dvoletnem obdobju.

Mednarodna skupnost se bo sicer prihodnji mesec zbrala v Belemu v Braziliji na 30. konferenci Združenih narodov o podnebju, ki poteka vsako leto in kjer bodo obravnavali skupni odziv na globalno segrevanje.

Copernicus za pomoč pri podnebnih izračunih uporablja milijardo meritev s satelitov, ladij, letal in vremenskih postaj. Meritve segajo v leto 1940, vendar drugi viri podnebnih podatkov, kot so ledena jedra in drevesni obroči, omogočajo dokazovanje temperature veliko dlje v preteklost. Znanstveniki menijo, da je trenutno obdobje verjetno najtoplejše na Zemlji v zadnjih 125 tisoč letih.