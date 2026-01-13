Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Italijo stresel potres, čutili smo ga tudi pri nas

potres | Foto EMSC/X

Foto: EMSC/X

V bližini Ravene v Italiji so se danes zjutraj zatresla tla. Potres so čutili tudi prebivalci Obale in Ljubljane.

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 9.28 v bližini Ravene v Italiji zabeležili potres magnitude 4,3. 

Po prvih podatkih so potres čutili tudi prebivalci občin Koper, Piran, Nova Gorica in Ljubljana. Na Arsu ocenjujejo, da učinki potresa v Sloveniji niso presegli III EMS-98 (European Macroseismic Scale 1998) oziroma tretje stopnje po lestvici, ki se uporablja za opisovanje učinkov potresov na ljudi, predmete in stavbe. 

Italijanski mediji o škodi za zdaj ne poročajo. 

