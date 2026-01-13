Torek, 13. 1. 2026, 10.41
42 minut
Italijo stresel potres, čutili smo ga tudi pri nas
V bližini Ravene v Italiji so se danes zjutraj zatresla tla. Potres so čutili tudi prebivalci Obale in Ljubljane.
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 9.28 v bližini Ravene v Italiji zabeležili potres magnitude 4,3.
Po prvih podatkih so potres čutili tudi prebivalci občin Koper, Piran, Nova Gorica in Ljubljana. Na Arsu ocenjujejo, da učinki potresa v Sloveniji niso presegli III EMS-98 (European Macroseismic Scale 1998) oziroma tretje stopnje po lestvici, ki se uporablja za opisovanje učinkov potresov na ljudi, predmete in stavbe.
#Earthquake (#terremoto) possibly felt 36 sec ago in #Italy. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) January 13, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/C2JPSXkHF6
Italijanski mediji o škodi za zdaj ne poročajo.