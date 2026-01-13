Bivši šef britanske obveščevalne službe MI6 Richard Dearlove je prepričan, da ruski predsednik Vladimir Putin na nekaterih javnih dogodkih uporablja dvojnike, da bi zmanjšal tveganje za atentat, poroča The Sun.

Po besedah bivšega šefa britanske obveščevalne službe MI6 Richarda Dearlova je uporaba dvojnikov logičen varnostni ukrep za politika, kot je Vladimir Putin. Rusija ima dolgo zgodovino političnih atentatov, tveganja za Putina pa so se po začetku invazije na Ukrajino še povečala. Bivši šef britanske obveščevalne službe MI6 Richard Dearlove Foto: Profimedia

"Če bi bila znana njegova natančna lokacija, bi bil lahko tarča ukrajinskih dronov. Zato se mi zdi povsem logično, da bi v določenih okoliščinah uporabil dvojnika," pravi Dearlove. Dvojnikov ne uporablja v situacijah, kjer ima tesen stik s sogovorniki, kot so diplomatska srečanja, še dodaja. Uporabi jih, ko se udeleži dogodka na prostem, na primer ob obisku otroškega igrišča ali ogledu avtomobilske tovarne.

Tako kot govorice o njegovem slabem zdravju tudi ugibanja o tem, da Putin uporablja dvojnike, krožijo že leta. Kremelj takšne trditve vztrajno zavrača. Trdijo, da gre za teorije zarote in da Putin osebno opravlja svoje dolžnosti.

Izdajo jih lahko ušesne mečice

Po informacijah ukrajinskih varnostnih služb je več moških usposobljenih za to, da občasno zamenjajo Putina. Njihove navedbe je preverila japonska državna televizijska mreža TBS, ko je leta 2023 izvedla analizo Putinovih javnih nastopov z uporabo umetne inteligence. Pri tem so se osredotočili na prepoznavanje obrazov in gibov telesa.

Analiza je razkrila, da se je Putin osebno udeležil vojaške parade ob dnevu zmage v Moskvi, medtem ko so ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je nekaj mesecev kasneje Krimski most obiskal njegov dvojnik. Analiza je namreč pokazala le 53-odstotno ujemanje med njima.

Konec oktobra 2022 je takratni vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kirilo Budanov izjavil, da Putin uporablja dvojnike, ki so prestali več lepotnih operacij. "To je danes običajna praksa. Vemo za tri Putinove dvojnike, ki se nenehno pojavljajo. Koliko jih je skupaj, ne vemo. Vsi so imeli plastične operacije, da bi bili videti enako kot on," je takrat povedal Budanov. Ostro oko analitikov lahko zazna, da gre za dvojnike. Izdajo jih predvsem višina, kretnje, govorica telesa in ušesne mečice, ki so edinstvene za vsako osebo.