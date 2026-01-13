Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

13. 1. 2026,
12.25

Torek, 13. 1. 2026, 12.25

28 minut

Zimske razmere v Srednji Evropi

Kaos zaradi poledice: letališča zaprta, na cestah več prometnih nesreč #video

Sa. B., STA

Zimske razmere z ledenim dežjem danes povzročajo precejšnje težave na cestah in v letalskem prometu v srednji Evropi. Zaradi poledice so na letališču na Dunaju začasno ustavili promet, letala pa preusmerili. Tudi na letališču v Bratislavi so začasno ustavili promet, praško letališče pa deluje omejeno.

Na vzletno-pristajalnih in voznih stezah na dunajskem letališču se je oblikovala debela plast ledu, ki po odstranitvi takoj ponovno zamrzne. Kot je povedal tiskovni predstavnik letališča, si močno prizadevajo čim prej znova vzpostaviti letalski promet, ki je bil danes zjutraj začasno prekinjen. Prihajajoče lete so preusmerili na druga letališča, kot so München, Frankfurt, Köln in Benetke, številne odhodne lete pa so preložili.

Avstrijske železnice so potnike prav tako pozvale, naj preložijo nenujna potovanja, ter opozorile na številne motnje in odpovedi povezav.

Več prometnih nesreč

Žled že od ponedeljka zvečer povzroča težave tudi v Zgornji Avstriji, kjer so zabeležili več prometnih nesreč. Nedaleč od Salzburga se je na spolzkem cestišču prevrnil tovornjak, ki je prevažal dva tisoč piščancev. Na nekaterih območjih je bil moten javni prevoz, ponekod otroci niso mogli v šolo. Letališče Linz je bilo danes zjutraj odprto, vendar vzletno-pristajalne steze zjutraj še niso imele dovolj oprijema, da bi lahko sprejeli preusmerjene lete z Dunaja, še navaja APA.

Tudi letališče Vaclav Havel v Pragi zaradi ledenega dežja deluje na "zelo omejen način", so sporočili na omrežju X. Ob tem so opozorili, da čez dan pričakujejo zamude in motnje v prometu, saj skušajo odmrzniti glavno vzletno-pristajalno stezo in vozne steze.

Tudi na sosednjem Slovaškem je letališče v Bratislavi zaradi neugodnih vremenskih razmer zaprto, pričakujejo tudi zamude, so predstavniki letališča sporočili na omrežju Facebook. Z ekstremnimi razmerami zaradi poledice se spopadajo tudi v Frankfurtu.

