V Ljubljano prišli detektivi z vsega sveta

Mednarodno združenje Council of International Investigators (CII) je danes že drugič v Ljubljani pripravilo konferenco, na kateri so sodelujoči ugotovili, da se varovanju osebnih podatkov na digitalnih platformah posveča premalo pozornosti. Na detektivsko delo vse bolj vpliva tudi umetna inteligenca, so povzeli v Detektivsko varnostni agenciji.

Dekan fakultete za organizacijske vede Iztok Podbregar je na konferenci predstavil procese zbiranja, analiziranja in interpretiranja informacij, ki so na voljo prek javno dostopnih virov.

Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na upravi kriminalistične policije Robert Tekavec in višji kriminalist sektorja kriminalistične policije Primož Podbelšek pa sta izpostavila spletni kriminal in veliko mednarodno preiskavo zlorabe otrok, so zapisali v sporočilu za javnost.

O pomembnosti in vplivu žensk v panogi mednarodnih preiskav je spregovorila soustanoviteljica Združenja za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja Ona ve Marta Kos.

Na konferenci, ki še poteka, sodelujejo tudi vodja oddelka za krvne in seksualne delikte uprave kriminalistične policije Damjan Miklič, Robert Radkovič s pravosodnega ministrstva, ki predstavlja vlogo detektivov v korporativni varnosti, ter sodelavci Detektivsko varnostne agencije, ki bodo prikazali ranljivost posameznika na spletu, odtekanje informacij s telefonov, varnost mobilne komunikacije in uporabo aplikacije ChatGPT v preiskovalne namene.

Ljubljana gosti konferenco že drugič, na njej pa so se zbrali predstavniki velikih detektivskih družb iz ZDA, Nizozemske, Južnoafriške republike, Švedske, Norveške, Finske, Irske, Švice, Velike Britanije, Italije, Francije, Romunije, Poljske, Srbije in drugih držav.

Organizatorka konference Bernarda Škrabar Damnjanović je v pozdravnem nagovoru ocenila, da so se na njej zbrali najboljši detektivi in strokovnjaki s področja preiskovalnega in detektivskega dela. "Skupaj odkrivamo nove tehnologije in krepimo našo zavezanost temu, da postane svet varnejši," je dejala.

CII je bil ustanovljen pred več kot 50 leti in ima približno 400 skrbno izbranih članov na vseh šestih celinah in v več kot 70 državah, so še zapisali v sporočilu za javnost.