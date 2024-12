Z današnjim dnem začenja veljati nov zakon o detektivski dejavnosti, ki krepi delovanje detektivske dejavnosti, povečuje zaščito pravic strank in zagotavlja večjo transparentnost in odgovornost. Gre za celovito prenovo zakona po več kot desetletju. Prejšnji zakon je bil sprejet leta 2011, so pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

Nov zakon o detektivski dejavnosti je DZ sprejel 23. oktobra. Kot so na notranjem ministrstvu zapisali na spletnih straneh vlade, prinaša pomembne spremembe, ki krepijo preglednost, odgovornost in strokovnost izvajanja detektivske dejavnosti. Zakon jasno opredeljuje oblike detektivskega dela, določa zahteve za registracijo in ustrezno ureditev poslovnih prostorov ter uvaja obvezen vpis v evidenco detektivov in detektivskih družb.

Zakon po njihovih navedbah ureja delovanje Detektivske zbornice Republike Slovenije in podeljuje ministrstvu za notranje zadeve večjo vlogo pri nadzoru nad njenim delovanjem. Prav tako ureja disciplinsko odgovornost detektivov, opredeljuje pravne podlage za pridobivanje podatkov in ureja uporabo tehničnih sredstev, kar zagotavlja višje standarde delovanja detektivov in dodatno krepi učinkovitost ter integriteto poklica.

Zakon omogoča obsežnejši inšpekcijski nadzor in uvaja nova pooblastila inšpektorjev za nadzor nad nezakonitim opravljanjem detektivske dejavnosti. Določila o obveznih evidencah, ki jih vodijo detektivska zbornica in posamezni detektivi, zagotavljajo celovit nadzor nad delovanjem te panoge, so še navedli. Kot so izpostavili, zakon tako celovito krepi varnost strank, povečuje transparentnost in izboljšuje strokovno izvajanje detektivske dejavnosti.

V zbornici nov zakon podpirajo

Kot je ob sprejemanju novega zakona pojasnila predsednica detektivske zbornice Tina Kramberger, v zbornici novi zakon podpirajo. Med pomembnimi spremembami je izpostavila krepitev inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona in s tem omogočanje dela brez licenc ter mirovanje statusa detektiva, ki med drugim ženskam omogoča odhod na porodniško.

Skupina 31 detektivov je medtem izrazila zaskrbljenost nad omejevanjem osebne zaznave oziroma njenim enačenjem s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ki so zanje prepovedani in jih lahko izvajajo le policija in obveščevalne službe. Detektivom se namreč dinamično opazovanje postavlja pod izjemo, kar pomeni, da bo njihovo delo v praksi v večini omejeno zgolj na statično opazovanje, to pa bo močno vplivalo na kakovost njihovih preiskav, so opozorili.

Poslanci SD, Svobode in Levice, ki so v DZ zakon podprli, so se v predstavitvi stališč osredotočili predvsem na varstvo pravic. Prepričani so, da zakon jasno postavlja meje, ki varujejo človekove pravice, hkrati pa omogoča detektivom, da svoje delo opravljajo strokovno. V SDS in NSi so medtem navedli, da zakonu ne bodo nasprotovali. V NSi so poudarili, da prinaša dobre rešitve, pušča pa odprta vprašanja glede upravičenosti omejevanja opravljanja detektivske dejavnosti.