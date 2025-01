Trumpova kandidatka za pravosodno ministrico ZDA napoveduje politično neodvisnost

Pam Bondi je v sredo na senatnem zaslišanju za potrditev na položaj prihodnje pravosodne ministrice ZDA zagotovila, da ministrstva ne bo uporabljala za pregon ljudi na podlagi njihove politične usmeritve. Na ministrstvu ne bo seznama sovražnikov, je dejala senatorjem, ko so jo spraševali glede njene zvestobe novoizvoljenemu predsedniku.

"Na pravosodnem ministrstvu nikoli ne bo seznama sovražnikov," je dejala Bondi senatorjem in zagotovila: "Tega ministrstva ne bom politizirala."

Bondi, ki bo ob morebitni potrditvi senata postala najvišja uradnica na področju kazenskega pregona v državi, ni neposredno izključila uvedbe preiskav proti tistim, s katerimi je novoizvoljeni predsednik Donald Trump v sporu, je poročal britanski BBC.

"Bilo bi neodgovorno, če bi se zavezala glede česarkoli," je odgovorila na vprašanje, ali bo uvedla preiskavo posebnega tožilca Jacka Smitha, ki je vodil dva kazenska postopka proti Trumpu.

Bondi, ki bo zaradi republikanske večine v parlamentu verjetno potrjena, je med zaslišanjem poudarjala, da bo ostala neodvisna.

Hkrati je ponovila Trumpovo stališče, da so zvezni organi proti njemu izvajali političen pregon, in dejala, da so ministrstvo "dolga leta izkoriščali za politične obračune".

Njene prioritete bodo predvsem pregon kriminalnih združb, ki preprodajajo droge, tolp in terorističnih kartelov ter nadzor ameriških mej in nasprotnikov ZDA v tujini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Demokratski senatorji so jo spraševali tudi glede kandidata za direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI Kasha Patela, ki bi v primeru potrditve na položaj poročal Bondi.

Lov na čarovnice

Patel je namreč dejal, da ima seznam sovražnikov, ki jih bo preganjal v primeru potrditve. Kot je dejala Bondi, teh izjav ni slišala. Zatrdila je še, da pravosodno ministrstvo ne bo imelo takšnega seznama.

59-letna nekdanja generalna tožilka Floride je ob tem povedala, da bo morebitne pomilostitve Trumpovih podpornikov, ki so leta 2021 vdrli v Kapitol, obravnavala od primera do primera. Kot je dodala, obsoja vsako nasilje nad uslužbenci organov pregona.

Termin glasovanja o njeni potrditvi še ni predviden, vendar ga pričakuje v prihodnjih dneh, napoveduje BBC.

V sredo so potekala še zaslišanja številnih drugih Trumpovih kandidatov za ministrske položaje v prihodnji vladi, ki začenja delo v ponedeljek.

Senatorji so zasliševali kandidata za državnega sekretarja ZDA Marca Rubia, kandidata za direktorja obveščevalne agencije Cia Johna Ratcliffa, kandidata za ministra za promet Seana Duffyja, za energijo Chrisa Wrighta in direktorja Urada Bele hiše za proračun Russlla Voighta.