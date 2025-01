Inavguracija Trumpa bo trajala štiri dni in stala okoli 200 milijonov dolarjev

Dogodki, povezani z inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se bodo začeli že jutri in bodo trajali vse do torka. Najpomembnejši del – zaprisega Donalda Trumpa kot 47. ameriškega predsednika – se bo odvila v ponedeljek v popoldanskih urah po srednjeevropskem času.

Vsi dogodki bodo po poročanju ameriških medijev stali najverjetneje 200 milijonov ameriških dolarjev (približno 194 milijonov evrov). To bo najdražja inavguracija v ameriški zgodovini.

Kako bo v ponedeljek Trump spremenil ZDA?

Po slovesni zaprisegi bo Donald Trump odšel v Belo hišo, kjer bo podpisal tudi prve izvršilne ukaze. Teh naj bi bilo po poročanju ameriških medijev več kot sto. In zakaj je to pomembno? Izvršilni ukazi (t. i. executive orders) ameriškega predsednika so v praksi izenačeni z zakoni. V veljavo lahko stopijo takoj po podpisu ameriškega predsednika.

Med najbolj notoričnimi izvršilnimi ukazi, ki jih je Trump izdal v svojem prvem mandatu, sta bila prepoved potovanj iz nekaterih držav z večinsko muslimanskim prebivalstvom ter ukaz o širitvi najemanja obalnih voda za raziskovanje nafte. Trump je v prvem mandatu izdal 220 izvršnih ukazov, kar je več kot katerikoli drug predsednik v enem štiriletnem mandatu po Jimmyju Carterju. Predsednik Joe Biden je v svojem mandatu izdal 155 izvršnih ukazov.

In kaj čaka ZDA že prvi dan Trumpovega vladanja? Trump je med predvolilno kampanjo med drugim obljubljal, da bo že prvi dan podpisal več kot sto izvršilnih ukazov za različna področja, med katerimi so: