Zvezdnica country glasbe Carrie Underwood naj bi po podatkih, ki jih je pridobil CNN, na inavguraciji novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa izvedla pesem America the Beautiful. Pesem velja za neuradno ameriško himno, ki jo pogosto izvajajo skupaj z uradno himno The Star-Spangled Banner.

"Rada imam našo državo in počaščena sem, da so me povabili, da pojem na inavguraciji in da sem majhen del tega zgodovinskega dogodka," je za CNN izjavila Underwood. "Počaščena sem, da se lahko odzovem klicu v času, ko se moramo vsi zbrati v duhu enotnosti in gledati v prihodnost," je še povedala 41-letna pevka in osemkratna dobitnica nagrade grammy.

Trumpova inavguracija za 47. predsednika ZDA bo sicer potekala 20. januarja na Kapitolu, predsedniško prisego pa bo izvedel predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, novoizvoljeni podpredsednik JD Vance pa naj bi svojo prisego opravil pred sodnikom Brettom Kavanaughom.

Zvezdnica se v svoji karieri ni pretirano politično opredeljevala

Zvezdnica se je do zdaj spretno izogibala vsakovrstnemu političnemu opredeljevanju, zato nekateri ameriški mediji poročajo, da je njen nastop za številne precejšnje presenečenje. Nekateri mediji so poudarili tudi, da bo na Trumpovi inavguraciji nastopilo več zvezdnikov kot leta 2017, ko so številni glasbeniki zavrnili nastop na prisegi Trumpa.

Foto: Guliverimage

Novica, da bo Underwood nastopila na inavguraciji, pa je močno odmevala predvsem na družbenih medijih, saj pevki številni podporniki demokratske stranke očitajo, da je prikrita republikanka, je poročal Variety. Medtem pa so Trumpovi podporniki že pozdravili njeno pripravljenost, da nastopi na Trumpovi inavguraciji.

Kot ocenjujejo pri CNN, je Underwood za Trumpa velika pridobitev, saj so mu številni hollywoodski zvezdniki v času njegove politične kariere že obrnili hrbet. Vsak zvezdnik, ki je kakorkoli povezan s Trumpom, s svojim nastopom tvega, da bo v svoji bazi oboževalcev izgubil levo usmerjene oboževalce in hollywoodske zaveznike. Hollywood je bil namreč vedno tesno povezan z demokratsko stranko, bolj konservativno usmerjene in izstopajoče po so bile vedno zvezde iz country vrst.

Pevka Underwood je sicer zaslovela po zmagi v resničnostni oddaji Ameriški idol leta 2005, do sedaj pa je v svoji glasbeni karieri le redko kdaj nakazala svojo politično opredelitev. Tudi v tokratni izjavi zvezdnica ni omenila Trumpa po imenu in se je osredotočila na poenotenje države.

Znani so tudi že ostali nastopajoči na inavguraciji

Poleg Underwood bodo na Trumpovi inavguraciji nastopili tudi njegov najljubši country pevec Lee Greenwood in operni pevec, tenorist Christopher D. Macchio, je poročal Associated Press. Na potrditvi novoizvoljenega ameriškega predsednika pa bo nastopila tudi disko skupina Village People, katere uspešnice so se redno vrtele na shodih in dogodkih pred kampanjo novoizvoljenega predsednika Trumpa. "Vemo, da nekaterih to ne bo osrečilo, kljub temu pa menimo, da se mora glasbo izvajati ne glede na politične nazore. Naša pesem YMCA je globalna himna, ki bi lahko po burni in deljeni kampanji ter porazu naše kandidatke ponovno povezala državo," je na družbenem omrežju zapisal pevec skupine Victor Willis.

"Zavedamo se, da nekateri od vas tega ne bodo veseli, vendar verjamemo, da je treba glasbo izvajati brez ozira na politiko," je skupina še zapisala v ponedeljek in tako zagovarjala svojo odločitev, da nastopi na inavguraciji prihodnji teden.