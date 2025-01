Shod je priredilo združenje skupin za državljanske pravice in socialno pravičnost. Nekateri udeleženci so nosili rožnate čepice, simbol veliko obsežnejših demonstracij pred Trumpovo prvo inavguracijo leta 2017.

Množica, v kateri je bilo veliko žensk, se je zbrala v treh parkih v središču Washingtona, nato pa se je napotila proti Lincolnovemu spomeniku.

Udeleženci so izpostavili vrsto vprašanj, glede katerih se ne strinjajo s Trumpom, vključno z dostopom do splava, podnebnimi spremembami, potrebo po boljši zaščiti pred nasiljem z orožjem in pravicami priseljencev.

Tokratni protesti so precej manjši kot pred inavguracijo leta 2017, ko se jih je udeležilo več sto tisoč ljudi.

Podobne demonstracije naj bi danes potekale tudi v nekaterih drugih mestih v ZDA, med drugim v New Yorku, še poroča AFP.