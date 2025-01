Trump z novo napovedjo

TikTok je bil davi že nekaj ur pred uveljavitvijo zakona o prepovedi odstranjen iz večjih spletnih trgovin z aplikacijami, v sporočilu uporabnikom, ki so se poskušali prijaviti, pa je pisalo, da je bil "v ZDA sprejet zakon, ki prepoveduje TikTok".

V sporočilu je bilo navedeno še, da je "predsednik Donald Trump na srečo nakazal, da bo z nami sodeloval pri iskanju rešitve za ponovno vzpostavitev TikToka, ko bo nastopil svoj mandat", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump, ki bo predsedniški položaj prevzel v ponedeljek, je v sobotnem pogovoru za ameriško televizijo NBC že napovedal, da bo po prevzemu mandata verjetno aktiviral 90-dnevni odlog prepovedi delovanja TikToka v ZDA.

"90-dnevno podaljšanje bo verjetno izvedeno, saj se mi zdi primerno. Če se bom za to odločil, bom to sporočil v ponedeljek," je dejal Trump, ki se je o TikToku po telefonu v petek pogovarjal tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je nato danes zapisal: "Rešimo TikTok!"

Zakon dopušča 90-dnevni odlog, če Bela hiša dokaže napredek pri doseganju izvedljivega dogovora o prodaji ameriškega dela TikToka, čeprav je kitajsko podjetje ByteDance, ki je lastnik tega družbenega omrežja, doslej zavračalo kakršnokoli prodajo.

Prepoved TikToka v ZDA je medtem danes pohvalil estonski zunanji minister Margus Tsahkna, ki se je zavzel za podobno prepoved tudi v Evropi.

"O prepovedi omrežja TikTok je treba razmisliti tudi v Evropi. Videli smo, da TikTok širi dezinformacije in je platforma za volilne manipulacije. Poleg tega je znano, da njegovo obsežno zbiranje podatkov predstavlja resno varnostno tveganje," je zapisal na omrežju X.

