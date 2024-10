Oglasila se je Diddyjeva mama: Trga se mi srce

Po plazu škandaloznih obtožb o spolnih zlorabah in aretaciji raperja Seana Combsa se je zdaj oglasila njegova mati in sinu stopila v bran.

Potem ko so raperja Seana Combsa - Diddyja septembra aretirali zaradi očitkov o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi, ob tem pa se nizajo nove obtožbe na njegov račun, se je zdaj oglasila raperjeva mama Janice Smalls Combs.

"Trga se mi srce, ko vidim, kako obsojajo mojega sina, in to ne zaradi resnice, ampak zaradi zgodbe, stkane iz laži," je sporočila v izjavi za javnost, ki jo je objavil spletni tabloid Page Six, "priča sem nečemu, kar se zdi kot javni linč mojega sina, še preden bi lahko dokazal svojo nedolžnost, in ob tem čutim neopisljivo bolečino. Kot vsak človek si tudi moj sin zasluži dobiti priložnost, da na sodišču pove svojo stran zgodbe in dokaže svojo nedolžnost."

"Svojega sina ne želim prikazati kot popolnega, ker ni. V preteklosti je delal napake, kot smo jih vsi. Morda ni bil povsem iskren glede določenih stvari, med drugim je zanikal, da bi bil kdaj nasilen do svojega nekdanjega dekleta, čeprav so posnetki nadzornih kamer v hotelu pokazali drugače," se je dotaknila šokantnih posnetkov, na katerih se je Diddy leta 2016 surovo znesel nad svojim takratnim dekletom, pevko Cassie Ventura.

"To, da ni bil povsem iskren glede ene stvari, pa ne pomeni, da je moj sin res kriv odvratnih obtožb in resnih navedb v obtožnici proti njemu," je še poudarila raperjeva mati, ki je prepričana, da so vse obtožbe proti Diddyju vložile "osebe, ki iščejo finančno korist, ne pa pravice".

