Generacijski prepad še nikoli ni bil tako globok kot danes, ko sobivata dve generaciji, ki se zdita kot z različnih planetov. Od časa odraščanja milenijcev pa do danes se je svet tako spremenil, da je vse, kar smo uporabljali, videti nepredstavljivo in se tega spominjamo z nostalgijo. Vendar pa nekatere stvari ostajajo nespremenjene.

Se še spominjate hrepenenja po svojih prvih strganih kavbojkah, ki ga niste mogli deliti s svojo mamo, kaj šele z babico? Za njiju je bilo nošenje raztrganih oblačil sinonim za revščino in neurejenost, medtem ko ste vi v tem videli modni trend, ki ste mu želeli slediti. Ta razkorak v miselnosti je bil prisoten že v času naše mladosti, a se zdi, da je danes bolj očiten kot kadarkoli prej.

Svet, v katerem smo odraščali milenijci, je bil popolnoma drugačen od tega, v katerem odraščajo naši otroci. Priča smo hitremu razvoju tehnologije, ki je popolnoma spremenil način, kako dojemamo svet okoli sebe. Naša otroštva so zaznamovali drugačni trendi, drugače igre, drugačna glasba in drugačna komunikacija.

Koliko telefonskih številk še poznate?

Foto: Shutterstock

Se spomnite, kako smo staršem puščali telefonske številke stacionarnih telefonov svojih prijateljev? To je bil edini način, da so nas lahko priklicali. Danes, z mobilnimi telefoni v roki, se zdi to popolnoma nepredstavljivo.

Telefonske številke svojih prijateljev smo poznali na pamet. Za zapisovanje pomembnih kontaktov smo uporabljali zvezek, nepoznane številke pa iskali v debeli knjigi telefonskih številk.

Obdobje pričakovanja in vznemirjenja

Foto: Shutterstock

Milenijci se dobro spominjamo sedenja ob radiu in čakanja na svojo najljubšo pesem, da jo posnamemo na kaseto. Žepnina je bila pogosto prenizka, da bi si privoščili nakup vseh zgoščenk in kaset priljubljenih glasbenih izvajalcev. In tako smo sami na kaseto posneli najbolj priljubljene glasbene mikse, čakajoč s prstom na gumbu "REC" in upajoč, da radijski napovedovalec z govorom ne prekine pesmi.

Za dobre filme smo izvedeli s plakatov, ogledali smo si jih po večini v kinematografih. V videotekah smo na njih lahko čakali po več tednov. To je bilo obdobje posebnega pričakovanja in vznemirjenja, ki ga generacija Z ne more razumeti. Danes je film na voljo na spletu, skorajda takoj po premieri.

Z nostalgijo se časa svojega odraščanja spominja tudi priljubljeni komik Tadej Toš:

Za točen čas poklicali za to namenjeno telefonsko številko

Da bi izvedeli točen čas, smo klicali telefonsko številko 95, medtem ko današnji generaciji zadostuje pogled na pametni telefon, ki celo prilagaja točen čas glede na lokacijo po svetu, še več, zraven prikazuje še prilagojeno vremensko napoved.

Najbolj verodostojne informacije o vremenu in dogajanju po svetu po smo v naši mladosti izvedeli pri dnevnih poročilih, zaradi katerih smo sedeli pred televizorji ob točno določenem času, saj nismo imeli možnosti pogleda za nazaj.

Poletne počitnice so pomenile ločitev od prijateljev

Foto: Shutterstock

Ni bilo aplikacij WhatsApp in Viber za pisanje sporočil ali videoklice. Namesto tega smo si pisali pisma. Medtem ko smo danes lahko v stiku s prijateljem, ki živi na drugem koncu sveta, so bile za nas počitnice ločitev od prijateljev. Našim otrokom se zdi povsem samoumevno, da so s sošolci v stiku ves čas, tudi ko fizično niso drug ob drugem. Mi pa smo vsako leto prijateljem s počitnic pošiljali razglednice, pri tem pa komaj čakali vrnitev v šolske klopi, da smo z njimi lahko delili poletne spomine.

Nismo vedeli, kako bodo fotografije videti, dokler nismo razvili filma

Foto: Shutterstock

Vsaka fotografija je bila skrbno izbrana, saj so bili filmi in razvijanje fotografij dragi. Danes, ko ima vsak mobilni telefon kakovosten fotoaparat, posnamemo na stotine fotografij, pri tem pa smo skorajda že pozabili na njihovo razvijanje in sortiranje v albume, po katerih milenijci še vedno listamo z nasmehom na obrazu.