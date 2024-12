Generacija Z v Evropi obožuje darila, ki prinašajo doživetja

Najnovejše slušalke AirPods? Ne bo jih zavrnil. Dizajnerska torba za izlete ob koncu tedna? Ne bo ji rekla ne. A najnovejša raziskava družbe Mastercard, ki je preučevala želje generacije Z v Evropi, razkriva, da so takšna darila pogosto le korak do nečesa večjega – nepozabnih doživetij.

Mnogi mladi Evropejci so prepričani, da se najboljša darila ne poklanjajo več v škatlah, temveč se zapišejo v spomin. Skoraj dve tretjini (63 %) mladih od 18 do 24 let letos povečujeta stroške za doživetja – več kot katerakoli druga starostna skupina v Evropi.

Doživetja, ki puščajo največji vtis na generacijo Z, so obisk destinacije z osebnega seznama želja (68 %), ogled nastopa najljubšega izvajalca v živo (53 %), obisk sanjske restavracije (42 %) ter bivanje v edinstvenem ali svetovno znanem hotelu (41 %).

Pri tem ne gre le za privlačnost dogodka. Skoraj polovica (47 %) vprašanih iz generacije Z kot glavni razlog za naložbo v doživetje navaja osebne stike, ki jih s tem gojijo. Svoj del pa morda doda tudi t. i. strah pred zamujenimi priložnostmi (FOMO).

"Čas letošnjih decembrskih praznikov je za evropske kupce idealen čas za razmislek, kaj resnično prinaša veselje, kar še posebej velja pri izbiranju daril za najstnike in mlade odrasle," povzema Beatrice Cornacchia, izvršna podpredsednica marketinga in komunikacij za Evropo, Srednji vzhod, Afriko in Azijsko-pacifiško območje družbe Mastercard. "Generacija Z ima zelo rada darila v obliki doživetij, saj jim omogočajo, da te posebne trenutke delijo s prijatelji in družinskimi člani. V družbi Mastercard smo ponosni, da omogočamo neprecenljiva doživetja, ki ljudem prinašajo to, kar imajo radi, ter ob tem pomagamo ustvarjati spomine za vse življenje."

Generacija Z obožuje velika in majhna doživetja

Mlajše generacije si želijo tako svetovljanskih kot tudi intimnejših, lokalnih doživetij. Skoraj trije od petih pripadnikov generacije Z (55 %) si želijo obiskati koncerte svetovno znanih glasbenikov na velikih prizoriščih, medtem ko jih 43 odstotkov enako uživa v manjših nastopih neodvisnih izvajalcev v lokalnem okolju. Podobno si jih 44 odstotkov želi privoščiti koktajl v prestižnem lokalu v mestu, medtem ko bi polovica (50 %) raje izbrala domač obrok v družinsko vodeni restavraciji. Potovanja in turizem se uvrščajo med najbolj iskana doživetja pripadnikov generacije Z, pri čemer si jih 50 odstotkov želi izkusiti še več. Tri od desetih oseb iz generacije Z izražajo navdušenje nad večkratno ponovitvijo doživetja v različnih okoljih ali na različnih lokacijah.

Še posebej mladi so pripravljeni odšteti več za doživetja, ki vključujejo potovanje. Milenijci (37 %) in pripadniki generacije Z (40 %) pravijo, da so pripravljeni potovati za doživetje, ki si ga zelo želijo. Ko gre za družbena omrežja in njihov vpliv na odločitev, kam potovati, je ta največji v starostni skupini od 18 do 24 let (27 %). Potovanjem sledijo glasbeni dogodki v živo (38 %), na tretjem mestu pa so z 31 odstotki kulinarična doživetja, kot je obisk restavracije.

Ne glede na to, ali je v igri raziskovanje novih krajev, obisk dogodkov v živo ali uživanje v prav posebni večerji – generacija Z si želi daril, ki prinašajo pustolovščine, povezovanje z drugimi in trajne spomine, kar predstavlja svež pogled na praznično obdarovanje, kjer so zdaj v ospredju preživljanje skupnih trenutkov, ustvarjanje spominov in resnično uživanje v decembrskem vzdušju.

*Mastercard je raziskavo opravil v sodelovanju z raziskovalnim podjetjem Vitreous Worldwide, in sicer z namenom razumeti spremenjene želje potrošnikov, ki na prvo mesto postavljajo doživetja. Anketiranje je potekalo med 2. in 9. januarjem 2024.

V anketi je sodelovalo 16.141 posameznikov, kar vključuje 14.125 sodelujočih iz 20 evropskih držav oziroma trgov (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Španija, Združeno kraljestvo, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Grčija, Irska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Srbija, Švedska, Švica) ter 2.016 sodelujočih iz Avstralije, Brazilije, Kitajske in ZDA.

