Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
10. 9. 2025,
19.53

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
policijska ura vojska nasilje protesti Nepal

Sreda, 10. 9. 2025, 19.53

43 minut

Nepal: Protesti so bili ugrabljeni, trdi generacija Z

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Katmandu, Nepal | Vojska, ki poskuša nadzorovati eskalacijo, je protestnike generacije Z povabila k mirovnim pogovorom. Študentski voditelji pripravljajo nov seznam zahtev, je za BBC povedal eden od njihovih predstavnikov.  | Foto Reuters

Vojska, ki poskuša nadzorovati eskalacijo, je protestnike generacije Z povabila k mirovnim pogovorom. Študentski voditelji pripravljajo nov seznam zahtev, je za BBC povedal eden od njihovih predstavnikov. 

Foto: Reuters

Nepal se sooča z najhujšimi nemiri v desetletjih, vojska je na ulice prestolnice Katmandu napotila patrulje. V torek so se protestom, uperjenim zoper korupcijo, pridružili požigi in nasilje. Premier je odstopil, potem ko so bili številni domovi politikov vandalizirani, vladne stavbe in parlament pa so bili požgani. V dveh dneh nasilnih izgredov je umrlo 30 ljudi, več kot tisoč pa je ranjenih.

Proteste so sprožili predstavniki "generacije Z", ki so se od vandalizma distancirali. Trdijo, da so upor ugrabili "oportunisti", poroča BBC.

Demonstracije je domnevno sprožila odločitev vlade prejšnji teden, da prepove 26 platform družbenih medijev, vključno z WhatsAppom, Instagramom in Facebookom, vendar so te od takrat prerasle v veliko globlje nezadovoljstvo z nepalsko politično elito.

V tednih pred prepovedjo se je na družbenih medijih začela kampanja "nepo kid", ki je poudarjala razkošen življenjski slog otrok politikov in obtožbe o korupciji. Čeprav je bila prepoved družbenih medijev v ponedeljek zvečer naglo odpravljena, so protesti do takrat že pridobili nezaustavljiv zagon. V ponedeljek je bilo v spopadih s policijo ubitih 19 protestnikov.

Vojska, ki poskuša nadzorovati eskalacijo, je protestnike generacije Z povabila k mirovnim pogovorom. Študentski voditelji pripravljajo nov seznam zahtev, je za BBC povedal eden od njihovih predstavnikov. 

Po vsej državi velja policijska ura do četrtka zjutraj, vojska pa je opozorila, da bosta vsakršno nasilje in vandalizem kaznovana. Zaradi nasilja in plenjenja so aretirali 27 ljudi, našli pa so tudi 31 kosov strelnega orožja. Vojaki na nadzornih točkah po prestolnici preverjajo dokumente o lastništvu vozil, ljudi pa pozivajo, naj ostanejo doma. 

Kljub temu so bili nekateri mladi zunaj, nosili so vrečke za smeti in maske ter čistili škodo, ki so jo povzročili protesti.

Katmandu, Nepal | Foto: Reuters Foto: Reuters "Korupcija v Nepalu traja že zelo, zelo dolgo in mislim, da je skrajni čas za spremembe," je dejal 14-letni Ksang Lama, ki se protestov ni udeležil. "Resnično upam, da bo to naši državi prineslo nekaj pozitivnega."

Štiriindvajsetletni Parash Pratap Hamal se je protestov udeležil. Verjame, da Nepal "potrebuje neodvisne politične osebnosti", in kot nekoga, ki bi bil dober vodja, navaja župana Katmanduja Balendro Shaha. Meni tudi, da Nepal potrebuje neodvisne politične osebnosti.

"Ljudje so zdaj, po tej revoluciji polni upanja," je dejal 36-letni Rakesh Niraula, ki živi v vzhodnem Nepalu. "Obstaja upanje za boljšo oblast ... Menimo, da je bila to lekcija za voditelje, da se izboljšajo, da bo imela država svetlo prihodnost," je povedal za BBC.

Protest v Katmanduju
Novice V Nepalu po prepovedi družbenih omrežij izbruhnili nasilni izgredi. Vsaj 14 mrtvih. #video

Čeprav so pozdravili možnost sprememb, so nekateri Nepalci za BBC povedali, da sta jih nasilje in vandalizem, ki sta zaznamovala proteste, presenetila. "Osebno menim, da se to ne bi smelo zgoditi," pravi Niraula.

Prabhat Paudel, podjetnik, ki živi v mestu Lalitpur, je dejal, da je bil šokiran nad požigom vladnih stavb, kot je denimo vrhovno sodišče, saj gre za njihovo lastno narodno bogastvo.

Vendar številne protestnike skrbi, da so si gibanje prisvojili infiltratorji – trditev, ki jo je ponovila tudi vojska. "V glavnem nadzorujemo elemente, ki izkoriščajo situacijo za plenjenje, podtikanje požarov in povzročanje različnih incidentov," je povedal vojaški tiskovni predstavnik Rajaram Basnet.

V izjavi so protestniki zapisali, da je gibanje bilo in ostaja nenasilno ter zakoreninjeno v načelih miroljubnega državljanskega angažiranja. Dodali so, da se prostovoljno gibljejo na terenu, da bi "odgovorno upravljali položaj", varovali državljane in zaščitili javno lastnino. Prav tako so povedali, da od srede naprej protesti niso več načrtovani, in pozvali vojsko in policijo, naj po potrebi uvedeta policijsko uro.

potres, Tibet, Kitajska
Novice Močan potres v Tibetu. Preživele iščejo pod ruševinami. #video

policijska ura vojska nasilje protesti Nepal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.