Nepal: Protesti so bili ugrabljeni, trdi generacija Z

Nepal se sooča z najhujšimi nemiri v desetletjih, vojska je na ulice prestolnice Katmandu napotila patrulje. V torek so se protestom, uperjenim zoper korupcijo, pridružili požigi in nasilje. Premier je odstopil, potem ko so bili številni domovi politikov vandalizirani, vladne stavbe in parlament pa so bili požgani. V dveh dneh nasilnih izgredov je umrlo 30 ljudi, več kot tisoč pa je ranjenih.

Proteste so sprožili predstavniki "generacije Z", ki so se od vandalizma distancirali. Trdijo, da so upor ugrabili "oportunisti", poroča BBC.

Demonstracije je domnevno sprožila odločitev vlade prejšnji teden, da prepove 26 platform družbenih medijev, vključno z WhatsAppom, Instagramom in Facebookom, vendar so te od takrat prerasle v veliko globlje nezadovoljstvo z nepalsko politično elito.

V tednih pred prepovedjo se je na družbenih medijih začela kampanja "nepo kid", ki je poudarjala razkošen življenjski slog otrok politikov in obtožbe o korupciji. Čeprav je bila prepoved družbenih medijev v ponedeljek zvečer naglo odpravljena, so protesti do takrat že pridobili nezaustavljiv zagon. V ponedeljek je bilo v spopadih s policijo ubitih 19 protestnikov.

Vojska, ki poskuša nadzorovati eskalacijo, je protestnike generacije Z povabila k mirovnim pogovorom. Študentski voditelji pripravljajo nov seznam zahtev, je za BBC povedal eden od njihovih predstavnikov.

Po vsej državi velja policijska ura do četrtka zjutraj, vojska pa je opozorila, da bosta vsakršno nasilje in vandalizem kaznovana. Zaradi nasilja in plenjenja so aretirali 27 ljudi, našli pa so tudi 31 kosov strelnega orožja. Vojaki na nadzornih točkah po prestolnici preverjajo dokumente o lastništvu vozil, ljudi pa pozivajo, naj ostanejo doma.

Kljub temu so bili nekateri mladi zunaj, nosili so vrečke za smeti in maske ter čistili škodo, ki so jo povzročili protesti.

Foto: Reuters "Korupcija v Nepalu traja že zelo, zelo dolgo in mislim, da je skrajni čas za spremembe," je dejal 14-letni Ksang Lama, ki se protestov ni udeležil. "Resnično upam, da bo to naši državi prineslo nekaj pozitivnega."

Štiriindvajsetletni Parash Pratap Hamal se je protestov udeležil. Verjame, da Nepal "potrebuje neodvisne politične osebnosti", in kot nekoga, ki bi bil dober vodja, navaja župana Katmanduja Balendro Shaha. Meni tudi, da Nepal potrebuje neodvisne politične osebnosti.

"Ljudje so zdaj, po tej revoluciji polni upanja," je dejal 36-letni Rakesh Niraula, ki živi v vzhodnem Nepalu. "Obstaja upanje za boljšo oblast ... Menimo, da je bila to lekcija za voditelje, da se izboljšajo, da bo imela država svetlo prihodnost," je povedal za BBC.

Čeprav so pozdravili možnost sprememb, so nekateri Nepalci za BBC povedali, da sta jih nasilje in vandalizem, ki sta zaznamovala proteste, presenetila. "Osebno menim, da se to ne bi smelo zgoditi," pravi Niraula.

Prabhat Paudel, podjetnik, ki živi v mestu Lalitpur, je dejal, da je bil šokiran nad požigom vladnih stavb, kot je denimo vrhovno sodišče, saj gre za njihovo lastno narodno bogastvo.

Vendar številne protestnike skrbi, da so si gibanje prisvojili infiltratorji – trditev, ki jo je ponovila tudi vojska. "V glavnem nadzorujemo elemente, ki izkoriščajo situacijo za plenjenje, podtikanje požarov in povzročanje različnih incidentov," je povedal vojaški tiskovni predstavnik Rajaram Basnet.

V izjavi so protestniki zapisali, da je gibanje bilo in ostaja nenasilno ter zakoreninjeno v načelih miroljubnega državljanskega angažiranja. Dodali so, da se prostovoljno gibljejo na terenu, da bi "odgovorno upravljali položaj", varovali državljane in zaščitili javno lastnino. Prav tako so povedali, da od srede naprej protesti niso več načrtovani, in pozvali vojsko in policijo, naj po potrebi uvedeta policijsko uro.