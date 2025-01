Močan potres v Tibetu. Preživele iščejo pod ruševinami. #video

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道,目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3

Epicenter potresa je bil na območju okrožja Dingri, blizu meje z Nepalom na globini deset kilometrov. Potres, ki je območje stresel ob 9. uri po lokalnem času, je imel po podatkih kitajskega seizmološkega centra (CENC) magnitudo 6,8, po podatkih ameriškega seizmološkega urada (USGS) pa 7,1. Sledilo je že več močnejših popotresnih sunkov.

Po zadnjih podatkih regionalnih oblasti je bilo v potresu ubitih najmanj 32 ljudi, še 38 pa ranjenih. Številne stavbe v bližini epicentra so se porušile, poročajo kitajski mediji.

🚨 Devastating Earthquake in Tibet:



A powerful 7.1 magnitude earthquake struck Tibet's remote region this morning, claiming at least 53 lives and injuring over 60 people. More than 1,000 homes have been damaged in Tingri County.



Tremors were felt as far as Nepal and parts of… pic.twitter.com/n8Wh5c4CTT