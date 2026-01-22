Šov Riba, raca, rak na Planet TV bo v novi sezoni dobil nova voditelja – to bosta Jure Sešek in Lidija Subašić

Novo, že četrto sezono šova Riba, raca, rak na Planet TV bo vodil dolgoletni moderator radia Ognjišče Jure Sešek, ki bo na tem mestu zamenjal dozdajšnjega voditelja Klemna Bunderlo.

"Spet bomo pokukali v kuhinje znanih Slovenk in Slovencev ter se z njimi družili, kjer se počutijo najbolj sproščeni – pri njih doma. Čaka nas veliko iskrivih tekmovalcev in veselih prijateljskih druženj … Pa tudi nekaj nestrpnosti, divjanja po trgovini in raztresenosti v kuhinji," je Sešek povedal o novi sezoni priljubljene oddaje.

Oddaja dobi tudi novo kulinarično strokovnjakinjo, namesto Darje Končarević prihaja Lidija Subašić, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami zabavi dodala strokovno kulinarično noto. "Najpomembneje je, da je hrana okusna; tudi najbolj preprosto jed lahko povsem brez kompliciranja pripravimo tako, da navduši," je povedala o svoji kuharski filozofiji.

