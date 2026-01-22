Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Četrtek,
22. 1. 2026,
14.21

12 minut

Riba, raca, rak Lidija Subašić Planet TV Jure Sešek

Četrtek, 22. 1. 2026, 14.21

12 minut

Nova obraza šova Riba, raca, rak na Planet TV sta Jure Sešek in Lidija Subašić

N. V.

Riba raca rak | Gledalce bosta v novi sezoni oddaje Riba, raca, rak na Planet TV pozdravila Jure Sešek in Lidija Subašić. | Foto Planet TV

Gledalce bosta v novi sezoni oddaje Riba, raca, rak na Planet TV pozdravila Jure Sešek in Lidija Subašić.

Foto: Planet TV

Šov Riba, raca, rak na Planet TV bo v novi sezoni dobil nova voditelja – to bosta Jure Sešek in Lidija Subašić

Novo, že četrto sezono šova Riba, raca, rak na Planet TV bo vodil dolgoletni moderator radia Ognjišče Jure Sešek, ki bo na tem mestu zamenjal dozdajšnjega voditelja Klemna Bunderlo.

"Spet bomo pokukali v kuhinje znanih Slovenk in Slovencev ter se z njimi družili, kjer se počutijo najbolj sproščeni – pri njih doma. Čaka nas veliko iskrivih tekmovalcev in veselih prijateljskih druženj … Pa tudi nekaj nestrpnosti, divjanja po trgovini in raztresenosti v kuhinji," je Sešek povedal o novi sezoni priljubljene oddaje.

Oddaja dobi tudi novo kulinarično strokovnjakinjo, namesto Darje Končarević prihaja Lidija Subašić, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami zabavi dodala strokovno kulinarično noto. "Najpomembneje je, da je hrana okusna; tudi najbolj preprosto jed lahko povsem brez kompliciranja pripravimo tako, da navduši," je povedala o svoji kuharski filozofiji.

