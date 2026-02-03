Voditeljica Lara Medved februarja odpira novo poglavje, saj bo na Planet TV prevzela vodenje nove oddaje Pri nas doma. Posebnost oddaje je to, da jo bodo snemali kar v njenem domu.

Na Planet TV 15. februarja prihaja nova oddaja z naslovom Pri nas doma, ki jo bo vodila televizijska voditeljica Lara Medved, partnerka Modrijana Blaža Švaba. Kot so sporočili s Planet TV, bo oddaja namenjena predvsem ljubiteljem slovenske glasbe.

Oddaja, ki jo bo Medved vodila kar iz udobja svojega lastnega doma, bo na sporedu ob nedeljah zvečer, kot obljubljajo ustvarjalci, pa tovrstne oddaje v slovenskem prostoru še ni bilo.

Nova glasbeno-pogovorna oddaja bo nastajala kar v njeni dnevni sobi

V napovedniku oddaje je Medved napovedala, da bo šlo za glasbeno-pogovorno oddajo, v kateri bodo slovenski glasbeniki peli v živo. Kot je dodala, v oddaji ne bo dolgčas, saj bosta ob njej tudi njena hišna ljubljenčka – kužek in mucek. Iz napovednika prve epizode nove oddaje je razvidno, da bosta v njej nastopila zasedba Modrijanov ter pevec Rok Lunaček, avtor, glasbenik in pevec skupine Flirrt.

Voditeljici Medved bo lahko veliko nasvetov o vodenju oddaje dal kar njen partner, Modrijan Blaž Švab, ki mu ustvarjanje in vodenje glasbenih televizijskih oddaj ni tuje. Med drugim je na Televiziji Slovenija vodil oddajo Slovenski pozdrav ter nazadnje tudi priljubljeno oddajo V petek zvečer.

