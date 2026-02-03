Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
3. 2. 2026,
9.34

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
slovenska glasba oddaja Planet TV Lara Medved voditeljica

Torek, 3. 2. 2026, 9.34

59 minut

Lara Medved bo na Planet TV vodila novo glasbeno oddajo Pri nas doma

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Lara Medved, Planet TV, voditeljica | Lara Medved bo prevzela vodenje nove glasbene oddaje na Planet TV Pri nas doma. | Foto Mediaspeed

Lara Medved bo prevzela vodenje nove glasbene oddaje na Planet TV Pri nas doma.

Foto: Mediaspeed

Voditeljica Lara Medved februarja odpira novo poglavje, saj bo na Planet TV prevzela vodenje nove oddaje Pri nas doma. Posebnost oddaje je to, da jo bodo snemali kar v njenem domu.

Na Planet TV 15. februarja prihaja nova oddaja z naslovom Pri nas doma, ki jo bo vodila televizijska voditeljica Lara Medved, partnerka Modrijana Blaža Švaba. Kot so sporočili s Planet TV, bo oddaja namenjena predvsem ljubiteljem slovenske glasbe.

Oddaja, ki jo bo Medved vodila kar iz udobja svojega lastnega doma, bo na sporedu ob nedeljah zvečer, kot obljubljajo ustvarjalci, pa tovrstne oddaje v slovenskem prostoru še ni bilo. 

Nova glasbeno-pogovorna oddaja bo nastajala kar v njeni dnevni sobi

V napovedniku oddaje je Medved napovedala, da bo šlo za glasbeno-pogovorno oddajo, v kateri bodo slovenski glasbeniki peli v živo. Kot je dodala, v oddaji ne bo dolgčas, saj bosta ob njej tudi njena hišna ljubljenčka – kužek in mucek. Iz napovednika prve epizode nove oddaje je razvidno, da bosta v njej nastopila zasedba Modrijanov ter pevec Rok Lunaček, avtor, glasbenik in pevec skupine Flirrt.

Voditeljici Medved bo lahko veliko nasvetov o vodenju oddaje dal kar njen partner, Modrijan Blaž Švab, ki mu ustvarjanje in vodenje glasbenih televizijskih oddaj ni tuje. Med drugim je na Televiziji Slovenija vodil oddajo Slovenski pozdrav ter nazadnje tudi priljubljeno oddajo V petek zvečer.

Preberite še:

Jure Godler, Spotkast
Trendi Val odhodov s Planet TV, med njimi tudi Jure Godler
Riba raca rak
Trendi Nova obraza šova Riba, raca, rak na Planet TV sta Jure Sešek in Lidija Subašić
Blaž Švab, Lara Medved
Trendi Veste, kako sta se spoznala Blaž Švab in njegova partnerka?
Blaž Švab
Trendi Blaž Švab o Modrijanih: Vsakdo lahko kadarkoli odide. Med seboj nimamo nobenih pogodb.
slovenska glasba oddaja Planet TV Lara Medved voditeljica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.