A. P. K.

Sreda,
4. 3. 2026,
11.44

V oddajo Dobro jutro prihaja voditeljica Tanja Postružnik Koren

A. P. K.

Tanja Postružnik Koren se po več letih znova vrača na nacionalno televizijo.

Tanja Postružnik Koren se po več letih znova vrača na nacionalno televizijo.

Foto: Instagram/tanjap.k

Oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija se bo kmalu pridružila nova voditeljica Tanja Postružnik Koren, so sporočili z nacionalne televizije. Na javno televizijo se voditeljica vrača po 11 letih.

Televizijska voditeljica, motivatorka in voditeljica dogodkov Tanja Postružnik Koren se po več letih vrača na Televizijo Slovenije, kjer bo od prihodnjega ponedeljka vodila jutranjo oddajo Dobro jutro. Priljubljena voditeljica je v današnji oddaji Dobro jutro razkrila, da se na nacionalno televizijo vrača po 11 letih. "Včasih sem jaz napovedovala in skrivala goste – in poglej me," je med drugim bodoči sovoditeljici povedala v današnji oddaji.

Povedala je še, da obožuje jutra in da obožuje biti radovedna, ter dodala, da si je med jutranjim kolesarjenjem po Tivoliju rekla, da se v teh letih "ni kaj dosti spremenilo". "Veselim se novih dogodivščin," je še pristavila znana televizijska voditeljica.

Voditeljico Postružnik Koren poznamo tudi kot voditeljico na komercialni televiziji POP TV, kjer je sedem let vodila oddajo Ljubezen po domače, v kateri so pari v televizijskem šovu iskali ljubezen. V največji slovenski komercialni medijski hiši pa je delala deset let.

