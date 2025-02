Hrvatica Mia Radotić je postala vršilka dolžnosti selektorke ženskih cestnih reprezentanc, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Odbor za cestno kolesarstvo pri krovni zvezi je ob tem pojasnil, da s tem Radotić prevzema delo selektorice vseh ženskih kategorij, torej mladink, članic do 23 let in članic. Na odgovornem položaju je nasledila Gorazda Penka.

Nekdanja odlična hrvaška kolesarka, 19-kratna državna prvakinja v cestni in vožnji na čas, odlično pozna ustroj slovenskega kolesarstva, so prepričani pri krovni zvezi.

"Ni se bilo težko odločiti za prijavo na razpis. Rada imam izzive, vedela pa sem, da je to velika stvar. Ob potrditvi sem bila vesela in ponosna, obenem pa se zavedam, da moram dati vse od sebe. Na to sem tudi pripravljena in želim prenašati vse izkušnje in znanje, ki sem ga v prejšnjih letih pridobila v kolesarstvu," je za krovno zvezo dejala Mia Radotić.

Večino kariere, skupaj šest sezon, je dirkala za slovensko ekipo BTC City Ljubljana. Kolesarska trenerka je diplomirala iz kineziologije, lani je bila športna direktorica v moški ekipi XSpeed United Continental. Opravila je tudi izobraževanje mednarodne zveze za športne direktorje ekip svetovne serije.

Gorazd Penko Foto: www.alesfevzer.com

Če so doslej selektorji ženskih reprezentanc izhajali iz klubskega okolja in programe ekip kombinirali z reprezentančnimi, je po mnenju zveze dozorel čas za selektorja oziroma selektorico zunaj tega okolja. To omogoča delo s selekcijami vseh kategorij, od mladinskih do članskih. Ker gre za nov pristop, so sprejeli sporazumen dogovor, da Radotić eno leto delo opravlja kot vršilka dolžnosti selektorke.

V torek se je Radotić na skupnem sestanku srečala s predstavniki klubov, ki gojijo žensko kolesarstvo in imajo v svojih sredinah nekaj nadarjenih mlajših kolesark. Prve reprezentančne priprave bodo marca v Istri, v okviru teh bodo najboljše nastopile tudi na ženskih dirkah serije Istrian Spring Trophies.

"Delo želimo začeti takoj. Kjer bo mogoče, bomo na dirkah za članice dali priložnost za nastop tudi starejšim mladinkam, ki v tej kategoriji nastopajo drugo leto, kar pravila dovoljujejo. Moja in želja Kolesarske zveze Slovenije je, da Slovenkam, ki dirkajo na višji ravni, sledijo čim prej tudi mlajše," je še dejala nova selektorka.