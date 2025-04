Od svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo letos prvič potekalo v Afriki (med 21. in 28. septembrom bo prvenstvo gostil Kigali, glavno mesto Ruande), nas loči malo manj kot šest mesecev. Odprava na afriško celino bo velik logistični zalogaj, na katerega se na Kolesarski zvezi Slovenije intenzivno pripravljajo. O izzivih, ki bodo veliki tudi zato, ker teden dni po koncu SP sledi evropsko prvenstvo v Franciji (od 1. do 5. oktobra), smo se pogovarjali z vodjo odprave Domnom Žigantejem iz Kolesarske zveze Slovenije.

INTERVJU: Domen Žigante, vodja odprave Kigali 2025

Kdaj bomo lahko z gotovostjo rekli, da bo svetovno prvenstvo v Kigaliju v Ruandi? Zaradi napetih razmer v Kongu, ki so posredno povezane tudi z Ruando, se namreč vrstijo pozivi, naj prvenstvo prestavijo na drugo prizorišče.

Mislim, da je junij, julij skrajni čas, ko bi lahko še prešli na plan B, o katerem se govori. Kot rezervni scenarij se omenja Švica (Martigny v bližini Aigla, kjer ima sedež Mednarodna kolesarska zveza, op. a.), ki bi prvenstvo morala gostiti že leta 2020, pa so ga potem zaradi epidemije covida prestavili na drugo prizorišče, v Imolo v Italiji. Z vidika nas, kolesarskih zvez, pa bi bilo mogoče že zdaj prepozno, saj smo nekatere rezervacije že opravili.

Treba je rezervirati hotele, kupiti letalske vozovnice … To verjetno ni majhen finančni zalogaj. Slovenska reprezentanca je bila lani v Zürichu v Švici nastanjena v posebnem športnem centru, vsi so ga zelo hvalili. Vam je v Kigaliju uspelo najti kaj podobnega?

Da, mislim, da smo našli zelo dobro namestitev. Tako kot v Švici sicer ne bo, tam smo stanovali v športnem centru, ampak tudi v Kigaliju smo se odločili za preverjen hotel, v katerem je že dvakrat gostovala razvojna ekipa UAE, s katero imamo stike prek nekdanjega kolesarja Jana Polanca (športni direktor razvojne ekipe UAE Emirates Gen Z, op. a.).

Dobili smo sicer več predlogov za nastanitve, v katerih so kolesarske ekipe stanovale februarja med Dirko po Ruandi, a smo se potem na podlagi pogovora z Janom ter glede na razmerje med ceno in ponudbo odločili za ta hotel. Je čist, to se nam zdi najpomembnejše, ustreza pa nam tudi logistično.

Zagotovo bomo s seboj spet odpeljali svojega kuharja, verjetno bo to tako kot lani kuhar ekipe UAE, ki bo skrbel vsaj za člansko reprezentanco. Kar zadeva razmere v Kongu, mislim, da za nas ne pomenijo nobene nevarnosti, bolj je postalo moralno sporno, ali Ruanda podpira uporniško skupino M23 ali ne.

Veselje ob osvojitvi naslova svetovnega prvaka lani v Zürichu Foto: Profimedia

Kar zadeva nakup letalskih vozovnic, smo se na zvezi odločili za nakup skupinskih vozovnic, kar pomeni, da jih lahko še zelo korigiramo, spreminjamo ali odpovemo najpozneje dva meseca pred odhodom. Slaba stran skupinskih vozovnic je, da mora imeti deset ljudi na isti dan odhod in vrnitev, kar bo z vidika logistike na prizorišču in evropskega prvenstva v Franciji, ki bo na sporedu že teden pozneje (od 1. do 5. 10.), dokaj zapleteno.

Ekipe bomo v Ruando vozili prilagojeno sporedu tekmovanja. Načrtujemo, da bi kolesarji na prizorišče prispeli tri dni pred tekmo, tako da imajo dovolj časa za ogled trase in privajanje. Računamo, da bodo kolesarji že na dan dirke, okoli ene ure zjutraj, odpotovali proti domu. Dogovarjamo se s Turkish Airlines. Razmišljamo o tem, da bi nekateri neposredno iz Ruande odpotovali v Francijo na evropsko prvenstvo, vse je zelo odvisno od njihovih nastopov.

Je organiziranje odprave na svetovno prvenstvo v Ruando logistično zahtevnejše kot odprava na SP v Avstralijo leta 2022?

Da, že zato, ker takoj po svetovnem prvenstvu sledi evropsko prvenstvo, poleg tega na prizorišču evropskega prvenstva v Centralnem masivu (Drome-Ardeche) ni velikega letališča. To pomeni, da ne moreš pristati neposredno na prizorišču, ampak je do tja še kar precej vožnje. Minimalno dve uri, lahko pa tudi štiri ali pet.

Razlika med odpravo v Avstralijo in Ruando je tudi ta, da smo se v Avstraliji lahko o marsičem dogovoril že vnaprej in ni bilo težav, da nam zagotovijo trenažerje, masažne mize, avtodom. Teh v Ruandi ne poznajo, mi pa nekaj podobnega nujno potrebujemo. Že zato, da imajo kolesarji in kolesarke prostor, kjer se lahko preoblečejo in imajo nekaj miru pred začetkom dirke.

Lani je slovenski reprezentanci ekipni avtobus posodila ekipa UAE Emirates. Foto: Ana Kovač

Ponavadi nas s tem rešujejo ekipe naših kolesarjev, ki nam posodijo svoj ekipni avtobus, vendar tega v Afriki ne bomo imeli. Razmišljamo o tem, da bi najeli minibus z 20 sedeži in odstranili, na primer, deset sedežev, da bi kolesarji oz. kolesarke imeli nekoliko več prostora.

Na sestanku z UCI sem vprašal, ali lahko računamo na kakršnokoli podporo, saj vse ekipe potrebujemo približno enake zadeve, vendar je bil odgovor med vrsticami, naj se znajdemo sami.

Kako številčna bo okvirno slovenska odprava v Kigali?

Računamo, da bo šlo za okoli 50 ljudi, odvisno od tega, koliko kolesarjev oz. kolesark bo nastopilo na kronometru, kolik bo osebja …

Kako je s cepilno strategijo?

S tem se ukvarja reprezentančni zdravnik, bodo pa vsaj kolesarji članske kategorije navodila in usmeritve glede tega dobili iz svojih ekip. Sicer pa cepljenje proti rumeni mrzlici ni nujno, ker je menda v Ruandi ni, je pa cepljenje nujno, če v Ruando pripotuješ iz države, kjer imajo primere mrzlice. Če prideš iz afriških držav, kjer imajo mrzlico, je torej cepljenje nujno, glede na to, da mi prihajamo iz Slovenije, pa je cepljenje priporočljivo, ni pa nujno.

Tudi kar zadeva malarijo, imamo informacije, da ekipe, ki so dirkale na Dirki po Ruandi, niso prav veliko uporabljale antimalarikov, ampak so to bolj reševale z določenimi pršili. Dobro je, da obnovimo cepljenje proti tetanusu, preostalo pa po izbiri.

Foto: Shutterstock

Kako se boste logistično lotili evropskega prvenstva, ki bo na spored že teden dni za svetovnim?

Najbolj zapleteno je to, da smo časovno tako blizu svetovnega prvenstva in da je še vedno veliko odprtih vprašanj glede udeležbe. Če bomo na evropsko prvenstvo potovali s člansko kategorijo (elite), bo to povsem drugačna odprava kot brez nje.

Do Dirke po Franciji, ko se kolesarska sezona nekako prelomi, bo verjetno še kar nekaj odprtih vprašanj, bomo pa na vse scenarije pripravljeni. Kot rečeno, avans v hotelu je plačan, skupinske letalske vozovnice rezervirane, dogovarjamo se glede najema avtomobila, praktično vse bomo imeli pripravljeno, potem pa bomo videli.

