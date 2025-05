Slovenke spodbudno, Eva Terpin debitirala na mladinskih cestnih dirkah

Na dirki pokala narodov Piccolo Trofeo Alfredo Binda za mladinke je Eva Terpin končala v prvi zasledovalni skupini na 17. mestu. Za gorsko kolesarko z malo izkušnjami v cestnem dirkanju je to odličen rezultat, spodbudno pa sta nastopili tudi Meta Tancik in Hana Jeromel, ki je dokončala dirko kljub padcu.

Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano je mladinska izvedba enodnevne dirke ženske svetovne serije. To je bil prvi nastop mladinske ženske reprezentance pod vodstvom v. d. selektorice Mie Radotić. V ekipo je povabila Ivo Colnar, Hano Jeromel, Vesno Potočnik, Anet Trakonja, Evo Terpin in Meto Tancik. Z izjemo Anet in Vesne ostale šele prvo leto nastopajo v mladinski kategoriji.

Premiera Eve Terpin na mladinskih cestnih dirkah

Dež je do jutra ponehal, a ceste so ostale mokre, temperature pa nizke. Na trasi s sedmimi vzponi je bilo tako pričakovati nervozno dirkanje 29 ekip, od tega osmih nacionalnih, med njimi tudi Slovenije.

Eva Terpin je odlično začela sezono na gorskem kolesu in na seriji štirih dirk v Grčiji dosegla tri zmage in eno drugo mesto. Lanska državna prvakinja v cestnem kolesarstvu med mlajšimi mladinkami je na dirki vzdržala močan tempo na zadnjem vzponu in ostala v boju za četrto mesto, a se v sprintu po lastnih besedah ni znašla najbolje in končala kot 17.

"Trasa je bila precej razgibana, z zadosti klanca in mi je kar ustrezala," je nekaj ur po dirki povedala Eva Terpin. "Ves čas sem se morala boriti za pozicijo, da sem lahko nadzorovala kaj se dogaja v ospredju. Dala sem vse od sebe, ampak nekatere so bile enostavno premočne. Konkurenca je bila na višjem nivoju kot sem bila do zdaj navajena na cesti, tako da sem z rezultatom zadovoljna, si pa želim pokazati še več."

Slovenke so se izkazale z resnim pristopom

Svojega dne ni imela Meta Tancik, za katero so že štiri dobre dirke olimpijskega krosa v Španiji. Vseeno je v prvi skupini vztrajala do vzpona na Orino, na koncu pa zasedla 74. mesto. Smolo je imela Hana Jeromel, ki je padla, a vztrajala in z okrvavljenim kolenom končala dirko na 91. mestu. Ostale Slovenke dirke niso dokončale.

Zmagala je Nizozemka Megan Arens (Grouwels-Watersley R&D Road Team), ki je na zadnjem vzponu pustila za seboj klubsko kolegico iz Kanade Sidney Swierenga, tretja pa je bila Anja Grossmann (Švica).

Mia Radotić je z dirkanjem svojih varovank zadovoljna: "Bila je nervozna dirka, ampak imamo dober rezultat. Za štiri od šestih je bila deklet je bila to prva cestna dirka na tako visoki ravni v kategoriji mladink. Dekleta so bila na prvi dirki v sezoni motivirana in vse so se izkazale z resnim pristopom."