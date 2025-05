Šerkezi, ki je trenutno druga na svetovni lestvici mladink s 640 točkami, je s tem rezultatom še utrdila svoj položaj ene najboljših mladih kolesark v kategoriji do 19 let. V letošnji sezoni je že slavila na dirkah v Španski Chelvi in Banyolesu in Italijanskem Nallesu, ki veljajo vse za prestižne tekme v gorskem kolesarstvu, disciplini olimpijski kros.

Ötztaler Mountainbike Festival velja za eno najpomembnejših prizorišč mladinskih dirk v Evropi, saj gosti tekmovalce iz več kot 15 držav. Dirka v Haimingu je bila pomemben preizkus forme pred naslednjimi izzivi sezone.

Najboljše na tekmi. Foto: Osebni arhiv Maruše Tereze Šerkezi

Šerkezi je bila po tekmi razumljivo zadovoljna: "Proga, organizacija, prijatelji, moja ekipa CUBE, mehanika Max in Sarah, vodja ekipe Sven … In na koncu še tekma. Končno imam sotekmovalke, ki so sposobne stopiti v korak in da lahko tekmujemo vse do in preko osebnih meja. Po eksplozivnem štartu, sva se z Anjo Grossmann prebili v prvo pozicijo in vse štiri kroge vozili na najvišjih obratih. Nobena ni popustila niti za trenutek in bil je pravi mentalni boj. Prvič sem doživela, da je o zmagovalki odločal ciljni šprint, kjer sem Anji priznala premoč. Pred zadnjim tehničnim spustom sem naredila manjšo napako, Anja je izkoristila, skočila naprej in kot prva prevozila ciljno črto. Veselim se naslednjih dveh tekem. Naslednji konec tedna v Heubachu, kjer se bodo pridružile sotekmovalke iz nove celine in takoj konec tedna kasneje še Nove Mesto na Moravi. Obeta se pravo junior svetovno prvenstvo v malem. To si želim in komaj čakam."