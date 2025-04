Mednarodna kros dirka v kategoriji ''Horse Category'', znana kot ''Marlene Südtirol Sunshine Race'', se je uveljavila kot priljubljena spomladanska klasika. Poteka v južnotirolski vasi Nals, kjer se je konec tedna izkazala aktualna evropska prvakinja Maruša Tereza Šerkezi (klub CUBE Next Generation, Lelosi, Visit Ljubljana). Prva gorska kolesarka na mednarodni UCI lestvici je izstopala v kategoriji mladink in v zahtevni konkurenci prehitela vseh 63 tekmic.

Kmalu po začetku si je prikolesarila lepo prednost pred zasledovalkami. Foto: Nals/Roberto Gasparini

Še najbolj se ji je približala Švicarka Anja Grossman, ki je za Slovenko zaostala 14 sekund. Tretje mesto je osvojila Čehinja Barbora Bukovska z zaostankom minute in 36 sekund. "Z dirko sem zelo zadovoljna, predvsem z mojim načinom vožnje. Verjetno je to prva dirka v tej sezoni, na kateri sem šla res 'čez sebe' in prišla čez cilj izmučena," je povedala slovenska junakinja dneva v Italiji, ki je bila zelo ponosna na svoj štart.

Slovensko najstnico, ki se je v Nalsu povzpela na najvišjo stopničko, v kratkem čakata še tekmi v avstrijskem Haimingu in nemškem Heubachu. Foto: Nals/Roberto Gasparini

Takoj je prišla v ospredje in potem nadzirala celotno dirko. Slednjo je zaradi izjemne konkurence, manjkala ni niti ena izmed (naj)boljših mladink na svetu, doživljala kot nekako manjše evropsko prvenstvo. V kratkem jo čakata še tekmi v avstrijskem Haimingu in nemškem Heubachu.

Na tekmi v Nalsu je v kategoriji elite kot edina predstavnica Slovenije nastopila Vita Movrin in osvojila šesto mesto. Za zmagovalko Ramono Forchini je zaostala 33 sekund.