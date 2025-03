Med 22. in 23. marcem je v švicarski Rivieri pri Luganu potekala prva tekma švicarskega pokala v gorskem kolesarjenju, in sicer v disciplini olimpijski kros. 4,2 kilometra dolg krog Tamaro Trophy je eden izmed tehnično najzahtevnejših v Švici in slovi po svojem strmem, naravnem skalnem poligonu, ki vzbuja strahospoštovanje med tekmovalci. Za dodatno zahtevnost tekme je poskrbelo vreme, saj je progo oba dneva močno močil dež ter poskrbel za kar nekaj padcev in poškodb med tekmovalci. Tekma šteje v pokal mladinske serije, t. i. Horse class, ter je znana po močni konkurenci in velikem številu tekmovalcev z vsega sveta.

Na štartu so bile tri Slovenke, odlično se je znašla 17-letna Maruša Tereza Šerkezi (CUBE Next Generation), ki je nastopila v nedeljo, skupaj z ženskami kategorije elit in U23. Proga je bila že dodobra zdelana, vsi tehnični deli pa blatni in niso dopuščali napak, kar dodatno potrjuje podatek, da je švicarska zvezda in ena najbolj tehnično dovršenih tekmovalk na svetu Jolanda Neff kar nekajkrat zapeljala v t. i. chicken linijo, ki je lažja, a daljša.

Foto: Matjaž Šerkezi

Mlada slovenska kolesarka, ki tekmuje v kategoriji starejših mladink, se je takoj po štartnem krogu prebila na tretje mesto, kmalu napredovala na drugo in naslednja dva kroga položaj varno ohranjala do ciljne črte. Zmagala je domačinka Anja Grossman (Specialized junior cross country Team Switzerland), ki je z odlično vožnjo pokazala, da ima progo v malem prstu. Šerkezi si je z drugim mestom privozila dodatnih 80 UCI-točk in s tem ostaja na prvem mestu mednarodne UCI-lestvice.

Od Slovencev sta bili na štartnem seznamu še članici KD Rajd Ljubljana, mlajša mladinka Tajda Šoštarko in mladinka Eva Terpin, ki se je žal resno poškodovala že v petek med treningom. Tajda Šoštarko je svoj nastop v kategoriji U17 končala na 12. mestu.

