Za Moniko Hrastnik sezona novosti, za Marušo Šerkezi pa učenja in napredka

Najvišje cilje od slovenskih gorskih kolesarjev in kolesark ima Monika Hrastnik. Dobitnica kolajne s svetovnega prvenstva in večkratna evropska prvakinja bo skušala v 2025 narediti korak nazaj proti vrhu tudi z novo ekipo. Tridesetletnica iz Lepe Njive je namreč zamenjala delodajalca, kar jo navdaja z optimizmom pred prvimi nastopi.

"Mislim, da je bila ta sprememba zaželena in prinaša svežo motivacijo, večjo energijo po treningih. Okoli mene so novi ljudje, tako da zaenkrat je vse dobro," je ob robu predstavitve reprezentančnih kolesarskih aktivnosti v Ljubljani za STA dejala izkušena tekmovalka v spustu.

"Cilji so kot vsako leto kar visoki. Vsako sezono sem pokazala, da znam biti med najboljšimi petimi. Tega si želim tudi letos. Resnično delamo na tem, treniramo zato, da čim bolje odpeljali sezono," je dodala Hrastnik.

V minuli sezoni je najvišjo uvrstitev dosegla s tretjim mestom v italijanskem Val di Soleju, še štirikrat pa je končala med najboljšo deseterico. Večkrat se tudi ni uvrstila med finalistke na tekmah svetovnega pokala, razočarana pa je bila predvsem na evropskem in svetovnem prvenstvu, ki ju je končala na devetem oziroma 14. mestu.

Foto: Guliverimage

Letos bo skušala popraviti uvrstitvi v začetku avgusta na EP v španski La Molini, kjer proge ne pozna, ter nato septembra na SP v Crans Montani, kjer je bilo lani evropsko prvenstvo.

"Trase za evropsko prvenstvo še ne poznam, zato bomo pogledali traso s kamerami go-pro. Cilj je, da jo spoznamo, preden pridemo tja. Sicer pa je glavni cilj svetovno prvenstvo. Lani sem progo spoznala na EP, res je specifična, taka, kot je ni v svetovnem pokalu. Je strma, tehnična," o glavnih ciljih razmišlja najboljša slovenska tekmovalka v spustu.

Sezona 2024 je bila zanjo toplo-hladna, v novi sezoni pa se ob vse večji konkurenci obetajo tudi spremembe v tekmovalnem sistemu. "Sam sistem se bo malce spremenil, z enimi kvalifikacijami in, kar me še posebej veseli, spet s 15 puncami v finalu, kar je dobro za konkurenco. To je bilo nujno, saj smo punce zelo izenačene," je dejala Hrastnik.

V Sloveniji že dolgo nima prave konkurence, medtem ko upa, da se bodo predvsem nekatere proge izkazale za dovolj zahtevne poligone za vzgojo mlajših fantov in deklet. "Lahko bi imeli več prog, trenutno se Maribor spreminja na boljše. Fantje tam so zelo pridni, omogočajo dobre pogoje za trening, potem pe že zmanjka teh pravih prog."

"Kar se tiče punc, prihajajo mladinke, ki so pridne. Upam, da bodo res vztrajale v tem in prišle do članske kategorije," še upa Hrastnik.

Sredi maja na Poljsko

Sezono svetovnega pokala bo začela na Poljskem sredi maja, nato pa do EP v prvih dneh avgusta sledijo še preizkušnje v Loudenviellu, Leogangu, Val di Soleju, La Thuilu in Pal Arinsalu. Med EP in SP bo še prizkušnja v Les Getsu, po SP pa še Lenzerheide ter ameriško-kanadski zaključek sezone v Lake Placidu in Mont-Sainte-Annu.

Tudi za tekmovalce v krosu bo sezona večinoma potekala na istih prizoriščih. Le začetek bo malce drugačen, vse skupaj pa se bo začelo ta konec tedna v Araxi v Braziliji, kjer bo nato še en tekmovalni konec tedna. Maja nato sledi prihod v Evropo v češko Nove Mesto, nato pa bo program enak kot pri tekmovalcih v spustu.

"Cilja sta obramba obeh evropskih naslovov, glavni cilj pa svetovno prvenstvo

Foto: Matjaž Šerkezi

Na nekaterih tekmah svetovnega pokala bo nastopila tudi Maruša Tereza Šerkezi. Po besedah iz njene ekipe bo mlada kolesarka kljub temu večinoma tekmovala v posebnem tekmovanju za mladince, na katerem že v zadnjih tednih zbira visoke uvrstitve in pomembne točke za lestvico Mednarodne kolesarske zveze Uci. S tekmovanji pa v občutljivih letih ne bodo pretiravali, so iz ekipe sporočili za STA.

Tako bosta tudi za mlado Šerkezi glavna cilja sezone nastopa na EP in SP v mladinski kategoriji. Evropsko prvenstvo bo na sporedu proti koncu julija v portugalskem Megacu, svetovno prvenstvo pa v Crans Montani.

Lani je na EP osvojila naslov prvakinje med mladinkami tako v kratkem kot v olimpijskem krosu, na SP pa se je med mladinkami okitila z bronom.

"Cilja za letos sta obramba obeh evropskih naslovov, glavni cilj pa se mi zdi, da je svetovno prvenstvo, tam pa lahko rečem da ciljam na prvo mesto, ob tem pa ciljam tudi na izboljšave v tehniki ter da uživam na kolesu še naprej," je v izjavi za STA dejala 17-letna Šerkezi.

Kljub mladosti ima za sabo že številne življenjske preizkušnje, vključno z anoreksijo, zato si pritiska ne nalaga več toliko. "Definitivno so me v preteklosti tudi pritiski pripeljali tja, kamor sem potem prišla z mojo boleznijo," je priznala mlada športnica.

Brez pomoči najbližjih bi bila pot iz zahtevnih preizkušenj težja. Foto: Ana Kovač

Brez pomoči najbližjih bi bila pot iz zahtevnih preizkušenj težja, pravi in dodaja: "Najpomembnejše je v mlajših letih, da na treningih in tekmah predvsem uživaš. Pomembno je, da si zadaš cilj zase, ne da se dokazuješ drugim ljudem. Pri tem imajo veliko vlogo tudi družbena omrežja, ki prinašajo pritisk. Pred tekmami je bistveno, da se to malo izklopi in da si res sam s sabo."

Šerkezi vztrajno napreduje iz leta v leto, dolgoročni cilj pa je postavljen slaba dobra tri leta v prihodnost in na nastop na OI v Los Angelesu. Prihodnjo sezono bo glavni cilj predvsem matura, ki si jo 17-letnica želi kar najbolje opraviti, zato bo leta 2026 dirkala manj.

Na roko ji pri tem gredo tudi v novi ekipi Cube Next Generation. Ta ji ob ne previsoko zastavljenih pričakovanjih omogoča vso podporo za razvoj, tudi za morebitno preusmerirtev, če bi se za to odločila. Kot so dejali iz njene ekipe, je imela pred to sezono tudi številne ponudbe razvojnih ekip za cestno kolesarstvo, a se za to za zdaj še ni odločila.

"Prestop k Cubu je bil res nekaj posebnega, čisto drugačen svet, imam veliko podporo. Dobiš vso potrebno opremo, kolo, čelado, čevlje, v bistvu vso opremo za popraviti kolesa, tako da gre za veliko finančno pomoč, kar nam je odleglo. Res je vse profesionalno, ampak hkrati je vzdušje res prijetno. Zelo sem vesela, da sem izbrala to ekipo," je še sezono v novih barvah ocenila Šerkezi.

V svetovnem pokalu sta v zadnji sezoni v članski konkurenci tekmovali dve Slovenki, Tanja Žakelj in Vita Movrin. Končnega startnega seznama za prve dirke v Braziliji sicer še ni.