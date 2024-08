Nysu še tretja etapa po Poljski, Mohorič deveti

Ubežniki si v današnji etapi niso privozili več kot tri minute naskoka pred glavnino, najdlje pa je v ospredju vztrajal Irec Archie Ryan (EF Education-EasyPost), ki so ga najboljši ujeli na zadnjem klancu vsega dva km pred ciljem.

Takrat je stik z najboljšimi nekoliko izgubil tudi edini Slovenec na dirki Matej Mohorič, a se je do konca etape obdržal pri čelu in zasedel deveto mesto.

Še tretjič na 81. dirki po Poljski je bil najhitrejši v sprintu Thibau Nys, sicer specialist za sprinte navkreber. Za 11. zmago v karieri je 21-letnik ugnal Italijana Diega Ulissija (UAE Team Emirates) in Britanca Oscarja Onleyja (DSM-firmenich PostNL). Četrti je bil vodilni na dirki Jonas Vingegaard.

🇬🇧 The winner of Stage 6 of the 81st Tour de Pologne is 🇧🇪 NYS Thibau 🥳! CONGRATULATIONS! 👏🏻

2 - 🇮🇹 ULISSI Diego

3 - 🇬🇧 ONLEY Osca pic.twitter.com/qBLAnWixME