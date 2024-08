Nizozemcu sprinterski obračun, njegov kapetan ostaja vodilni

Za zmago v četrti etapi 81. Dirke po Poljski, 195,3 kilometra dolgi preizkušnji od Kudowa Zdroja do Prudnika, so obračunali sprinterski asi, najhitrejši med njimi pa je bil Nizozemec Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). V skupnem seštevku na vrhu ostaja Kooijev moštveni kapetan Jonas Vingegaard, slovenski as Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) pa je pridobil še eno mesto in je zdaj šesti, 0:44 za vodilnim Dancem.