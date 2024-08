Vingegaard ostaja v rumenem, Mohorič napredoval

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain Victorius) je v tretji etapi kolesarske dirke po Poljski zasedel osmo mesto, skupno pa je napredoval za eno mesto in je zdaj sedmi. Etapo od Walbrzycha do Duszniki-Zdroja, dolgo 156,5 km, je dobil Belgijec Thibau Nys (Lidl-Trek), žal pa so jo zaznamovali tudi številni padci. Najhuje jo je odnesel Francoz Nicolas Debeaumarche. Za zdaj se še ne ve, kakšne so bile posledice padca.