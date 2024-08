Wellens dobil kronometer, Vingegaard oblekel rumeno majico

Triintridesetletni Belgijec Wellens je dobil četrti kronometer v karieri. V skupni razvrstitvi je zunaj najvišjih mest, saj si je na prvi etapi nabral previsok zaostanek.

Vingegaard je zaostal devet sekund, tretje mesto pa je zasedel še en član UAE Emirates, Felix Grosschartner iz Avstrije.

The winner of Stage 2 (ITT) of the 81st Tour de Pologne is 🇧🇪Tim Wellens (UAE Team Emirates) 🥳! CONGRATULATIONS! 👏🏻



2️⃣🇩🇰Jonas Vingegaard

3️⃣🇦🇹Felix Großschartner#TourdePologne pic.twitter.com/gznnT2JHtc