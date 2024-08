Brutalen padec Francoza na dirki po Poljski

Na kolesarski dirki po Poljski, na kateri je po uvodnih dveh etapah v vodstvu Danec Jonas Vingegaard, skupno zmago pa brani slovenski kolesar Matej Mohorič, je prišlo na današnji 3. etapi do neljubih dogodkov. V padcih sta jo skupila Nicolas Debeaumarche (Cofidis) in Ryan Gibbons (Lidl-Trek). Prvi je obležal v jarku, nato so ga prepeljali v bolnišnico, drugi je odstopil zaradi bolečin v rami.

Tretjo etapo dirke po Poljski je zaznamoval grd padec 26-letnega francoskega kolesarja. Nicolas Debeaumarche je bil v pobegu vse od začetka etape. Dobrih 50 kilometrov pred ciljem se je ubežni skupini, v kateri so bili štirje kolesarji, pridružila še sedmerica, nato pa se je začel dolg, strm in vijugast spust.

Co tam się wydarzyło 😳 Dwie fatalne kraksy w końcówce dzisiejszego etapu Tour de Pologne... pic.twitter.com/hl6BrnCkOi — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 14, 2024

Ko se je bližal majhnemu mostu, je prišlo do nesreče. Francoz je padel in obležal ob cesti v jarku. Ta ni bil globok, a je bil padec silovit. Prepeljali so ga v bolnišnico, za zdaj pa se še ne ve, kakšne so posledice padca.

Kmalu za tem je na istem mestu padel tudi Nizozemec Pepijn Reinderik (Alpecin-Deceuninck), a se je lahko vrnil na svoje kolo in nadaljeval z vožnjo.

Tretja etapa dirke po Poljski, na kateri brani skupno zmago slovenski kolesar Matej Mohorič, sicer poteka od Wałbrzycha do Duszniki-Zdrója, dolga pa je 156,5 km.