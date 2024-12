Norvežan TImon Haugan je na prvi progi vodil s prednostjo 31 stotink pred rojakom Atlejem Liejem McGrathom, ki je na koncu zasedel tretje mesto (+1,26). Med Norvežana se je vrinil Švicar Loic Meillard. Ta je na drugo mesto skočil kot osmi po prvi vožnji.

Francoz Clement Noel, ki je zmagal na prvih dveh slalomih v Leviju in Gurglu, je končal na šestem mestu. Zmagovalec Val d'Isera Norvežan Henrik Kristoffersen pa je bil danes četrti, vendar vodi v slalomskem seštevku.

Najhitrejša trojica. Foto: Reuters

Alpsko smučanje, Alta Badia, slalom (m):



1. Timon Haugan (Nor) 1:45,40

2. Loic Meillard (Švi) +1,13

3. Atle Lie McGrath (Nor) +1,26

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 1,31

5. amuel Kolega (Hrv) 1,32

6. Clement Noel (Fra) 1,89

7. Manuel Feller (Avt) 1,91

8. Dave Ryding (VB) 2,04

9. Daniel Yule (Švi) 2,19

10. Albert Popov (2,37

Brez finala finale: 39. Tijan Marovt (Slo)

Še naprej brez slovenskih slalomskih točk

Slovenija točk v nekoč paradni disciplini v tej zimi še nima, tako bo ostalo tudi po današnji preizkušnji, saj je bil edini predstavnik v slalomu Tijan Marovt prepočasen za finale.

Ciljno črto je prečkal z zaostankom +3.53, kar je zadostovalo za 39. mesto. Za preboj v finale je bil prepočasen za dobre štiri desetinke.

Tijan Marovt je končal na 39. mestu. Foto: Reuters

S slalomom se je sklenila štiridnevna turneja tekmovanj v Val Gardeni in Alta Badii. Pred koncem leta se bodo smučarji ustavili še v Bormiu, kjer bosta konec tedna na sporedu smuk in superveleslalom, smučarke pa bodo nastopile na avstrijskem prizorišču Semmering, kjer bosta veleslalom in slalom.

Na vrhu seštevka zime ostaja Švicar Marco Odermatt, ki ne nastopa v slalomu. Odermatt je zmagal na veleslalomu v Alta Badii, dobil pa je tudi smuk v Val Gardeni, na superveleslalomu pa je bil tretji.

Prva postaja po novem letu Kranjska Gora

Po vstopu v leto 2025 sledi postaja v Sloveniji, ko bo Kranjska Gora gostila žensko karavano, na sporedu bosta prav tako veleslalom in slalom. Snežna kontrola za tekmi na poligonu Podkoren bo 26. decembra. Za zdaj kaže, da izvedba tekem ni ogrožena.

Madonna di Campiglio bo 8. januarja gostila moški nočni slalom pod žarometi. St. Anton bo nato 11. in 12. januarja prizorišče ženskih tekem v hitrih disciplinah v smuku in superveleslalomu, Adelboden pa bo drugi januarski konec tedna prizorišče moških tekem v veleslalomu in slalomu.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (12/38)



1. Marco Odermatt (Švi) 540 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 469

3. Atle Lie McGrath (Nor) 382

4. Loic Meillard (Švi) 314

5. Timon Haugan (Nor) 273

6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 273

7. Alexander Steen Olsen (Nor) 261

8. Clement Noel (Fra) 250

9. Žan Kranjec (Slo) 168

10. Filip Zubčić (Hrv) 161

...

31. Miha Hrobat (Slo) 91

57. Martin Čater (Slo) 48



Slalomski seštevek (4/12):



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 270 točk

2. Loic Meillard (Švi) 245

3. Clement Noel (Fra) 240

4. Atle Lie McGrath (Nor) 222

5. Timon Haugan (Nor) 179

6. Samuel Kolega (Hrv) 129