Francoz končal v snegu, Kristoffersen suvereno

Val d'Isere, slalom (M), 2. vožnja: 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:36,40

2. Atle Lie McGrath (Nor) +0,52

3. Loic Meillard (Švi) +0,89

4. Manuel Feller (Avt) +0,95

. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0,95

5. Samuel Kolega (Hrv) +1,07

7. Tobias Kastlunger (Ita) +1,13

8. Timon Haugan (Nor) +1,20

9. Dave Ryding (VBr) +1,22

10. Alex Vinatzer (Ita) +1,27

... Po prvi vožnji: 1. Steven Amiez (Fra) 47,44

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,32

3. Manuel Feller (Avt) +0,66

4. Timon Haugan (Nor) +0,82

5. Atle Lie McGrath (Nor) +0,83

6. Loic Meillard (Švi) +0,86

7. Linus Straßer (Nem) +1,13

8. Albert Popov (Bol) +1,31

9. Dave Ryding (VBr) +1,50

10. Marco Schwarz (Avt) +1,73

... Odstop: Tijan Marovt (Slo)

Ni nastopil: Clement Noel (Fra)

Dogajanje v Val d'Iseru je bilo v finalni vožnji praktično preslikava sobotnega veleslaloma, ki so ga krojile zahtevne vremenske razmere. Tokrat so se predvsem tekmovalci, ki so prvi vožnji zasedali visoka mesta, v drugo spopadali s slabo vidljivostjo. Ta pa ni zmotila Norvežana Henrika Kristoffersena, ki je bil po prvi vožnji drugi, v finalu pa je z izjemno vožnjo ugnal vso konkurenco. Vodilni po prvi vožnji Francoz Steven Amiez ni zdržal pritiska in je odstopil že po nekaj zavojih. Drugega mesta se je na koncu veselil še en Norvežan Atle Lie McGrath (+0,52), tretje mesto pa je osvojil Švicar Loic Meillard (+0,89).

Velik skok naprej je storil Lucas Pinheiro Braathen, ki nastopa za Brazilijo. Ta je s 26. mesta po prvi vožnji napredoval za kar 22 mest in iz 26. mesta napredoval vse do četrtega, ki si ga je delil z Avstrijcem Manuelom Fellerjem (+0,95). Omenjena smučarja sta bila tudi zadnja, ki sta za zmagovalcem zaostala manj kot sekundo.

Noel ni nastopil

Na tretjem slalomu sezone sicer ni nastopil Francoz Clement Noel, ki bi ciljal na tretjo zaporedno zmago v tej disciplini. V soboto je na tej progi grdo padel v veleslalomu in zaradi poškodbe gležnja ni bil pripravljen za nastop. "Poskusil sem smučati na ogrevalni progi in ugotovil, da je to nemogoče," je povedal smučar. "Ne morem pritiskati na podlago. Ne upam si. Zelo me boli, ko pritisnem z nogo, zato ni imelo smisla tvegati po nepotrebnem," je dodal Noel.

Clement Noel je v soboto grdo padel. Foto: Guliverimage

Tijan Marovt, edini slovenski tekmovalec na slalomski preizkušnji, nekdanji paradni disciplini moškega slovenskega alpskega smučanja, je s startno številko 54 odstopil tik pred merjenjem prvega vmesnega časa.

Tijan Marovt prve vožnje ni končal. Foto: Katja Kodba/STA

