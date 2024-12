Nepričakovani zapleti pri okrevanju Mikaele Shiffrin

Ameriška šampionka Mikaela Shiffrin še čuti posledice hudega padca v Killingtonu, ko se je kot vodilna na veleslalomski preizkušnji že spogledovala z jubilejno stoto zmago v belem cirkusu, nato pa pred domačim občinstvom prejela vbodno rano v predelu trebuha in izkusila krutost zdravstvenih tegob. Namesto proslavljanja imenitnega uspeha, stote zmage na tekmi za svetovni pokal, se je morala posvetiti zahtevni rehabilitaciji, katera pa za zdaj ne poteka po načrtih.

O tem pričajo njene besede, ki jih je pridodala današnji objavi na socialnih omrežjih, v njej pa javnost obvestila, kako je v četrtek zaradi slabšega počutja opravila nepričakovano operacijo. Prišlo je namreč do zapleta pri okrevanju, saj se je pod rano pojavila majhna luknja, napolnjena s starim hematomom. Zaradi nje se rana ni pravilno celila, zato so se zdravniki odločili za operacijski poseg, s katerim so izprali luknjo in jo zaprli s šivi.

29-letna Američanka, osmoljenka aktualne sezone, saj je bila do nastopa v Killingtonu v izvrstni formi in kot po tekočem traku premagovala tekmice, je napovedala, da bo z novimi informacijami postregla takoj, ko bo vedela, kaj jo čaka v prihodnjih tednih, hkrati pa se zahvalila tako zdravstvenemu osebju kot navijačem za vso skrb in podporo, ki jo prejema v tem zahtevnem obdobju.

Mikaela Shiffrin je na tekmah svetovnega pokala na najvišji stopniški stala že 99-krat. Foto: Guliverimage

Ženska smučarska karavana je ta konec tedna zbrana v Beaver Creeku, kjer sta v ospredju najhitrejši disciplini, smuk in superveleslalom, prihodnji teden pa se najboljše alpske smučarke na svetu vračajo v Evropo.

V St. Moritzu bosta na sporedu dva superveleslaloma, na njih bo nastopila tudi povratnica Lindsey Vonn. Njene slovite rojakinje Mikaele Shiffrin še ne bo poleg. Če bi ji uspelo hitro okrevanje, bi lahko v začetku leta 2025 morda nastopila v Sloveniji, ko bo Kranjska Gora 4. in 5. januarja prizorišče veleslaloma in slaloma.