Hrobat je bil to sezono v Beaver Creeku tretji, Čater pa peti v Val Gardeni, zdaj pa sta po pisanju Smučarske zveze Slovenije pripravljena na nove izzive v Bormiu.

Nejc Naraločnik je na uvodnem treningu zasedel 50. mesto z zaostankom 5,64 sekunde za Sarrazinom, Rok Ažnoh (+8,43) pa je imel 61. čas, vendar ga bržkone čaka diskvalifikacija.

Foto: Reuters

"Veselim se Bormia, saj trenutno dobro smučam. Mislim, da mi proga zelo ustreza in sem na njej lahko zelo hiter," je v izjavi za krovno zvezo dejal Hrobat.

"Po mojem mnenju gre za najtežji smuk v svetovnem pokalu. Vedno je zelo ledeno in temno. Od starta do cilja ni dela, kjer bi si lahko malce oddahnil. Ves čas so na progi ovinki, skoki ... Mislim, da sem tam lahko dober. Tudi v preteklosti sem tam dosegal svoje boljše dosežke. Tudi v superveleslalomu pričakujem, da sem lahko še boljši kot v Gardeni. Želim si, da bo podlaga trda in ledena, to meni ustreza," je še dodal Hrobat.

Danes je na sporedu še en trening, v soboto sledi smuk, v nedeljo pa superveleslalom.

