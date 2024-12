Zmagoviti prvenec italijanskega veterana, Američan do prvih stopničk, Hrobat tik za 15-erico

Po slabih dveh tednih od Beaver Creeka, kjer je s tretjim mestom na smuku navdušil Miha Hrobat, so na svoj račun znova prišli specialisti za hitre discipline. Ti se mudijo v Val Gardeni, kjer sta do konca tedna predvideni dve tekmi, superveleslalom in smuk.

Danes so v zahtevnih razmerah – sneženje in veter – opravili s superveleslalom, na katerem je imel največ razlogov za zadovoljstvo Mattia Casse, ki je s številko deset ciljno črto prečkal z dobre pol sekunde prednosti pred takrat vodilnima Stefanom Rogentinom in Cameronom Alexanderjem.

Ko je v cilj z zaostankom 43 stotink sekunde prišel Jared Goldberg se pri 33 prvič uvrstil na stopničke. Foto: Guliverimage zmagovalec lanskega superveleslalomskega seštevka in uvodne superveleslalomske preizkušnje nove sezone Marco Odermatt, je bilo jasno, da se Italijanu obeta visoka uvrstitev. 34-letnika, ki mu smuči pripravlja Aleš Kalamar, do konca preizkušnje ni prehitel nihče več, tako da se veseli prve zmage svetovnega pokala. Do zdaj je bil trikrat tretji.

Je pa bilo zelo vroče ob nastopu številke 26, s katero se je na progo podal Američan Jared Goldberg, ki je bil predvsem v spodnjem delu zelo hiter in ciljno črto prečkal z zgolj stotinko zaostanka za zmagovalcem Cassejem. 33-letni Goldberg je dosegel uvrstitev kariere, sploh prvič se je zavihtel na stopničke. Tretje mesto je pripadlo Odermattu.

Najhitrejša trojica. Foto: Guliverimage

Hrobat izenačil najboljšo superveleslalomsko uvrstitev

Na italijanskem prizorišču sta nastopila tudi dva Slovenca. Miha Hrobat, ki je v Beaver Creeku navdušil s tretjim mestom na smuku, hiter pa je bil ZDA tudi do odstopa na superveleslalomu, je s številko 61 zasedel 16. mesto, v cilj je prišel z zaostankom +1,36. S tem je izenačil svojo najboljšo uvrstitev na superveleslalomih v svetovnem pokalu, ki jo je pred petimi leti osvojil v Beaver Creeku. Hrobat je sicer superveleslalomske točke osvojil januarja leta 2023 v Cortini D`Ampezzo.

"S 16. mestom sem zadovoljen, saj se mi zdi, da že tri leta nisem osvojil superveleslalomskih točk. Med vožnjo sem sicer imel mešane občutke in niti ne vem, kje sem izgubil največ časa in kje sem ga pridobil, a sem zelo zadovoljen," je po 16. mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Hrobat.

Miha Hrobat je zasedel 16. mesto. Foto: Reuters Točke je osvojil tudi slavljenec Martin Čater in z zaostankom +1,78 končal na 29. mestu. To je bil njegov najboljši nastop v svetovnem pokalu v zadnjem letu.

"Proga ni bila zahtevno postavljena, a je bilo vseeno težko. Bili so različni pogoji, veliko grbin in tudi veter je pihal različno. V srednjem delu sem čutil veliko vetra. Vseeno sem sestavil nek dober nastop, vožnja ni bila slaba. So pa stvari, ki jih je treba še popraviti za boljši rezultat," pa je misli za SZS strnil Čater.

Martin Čater je točke ujel z 29. mestom. Foto: Reuters

V soboto bo tu še smuk.

Alpske smučarke so zbrane v St. Moritzu, kjer se bo v soboto v tekmovalni ritem vrnila Lindsey Vonn.

Superveleslalom, Val Gardena 1. Mattia Casse (Ita) 1:28,23

2. Jared Goldberg (ZDA) 1:28,24 +0,01

3. Marco Odermatt (Švi) 1:28,66 +0,43

4. Fredrik Moeller (Nor) 1:28,77 +0,54

5. Cameron Alexander (Kan) 1:28,80 +0,57

Stefan Rogentin (Švi) 1:28,80 +0,57

7. Nils Allegre (Fra) 1:28,86 +0,63

8. Lars Rösti (Švi) 1:28,91 +0,68

9. Blaise Giezendanner (Fra) 1:28,96 +0,73

10. Dominik Paris (Ita) 1:29,00 +0,77

...

16. Miha Hrobat (Slo) 1:29,59 +1,36

29. Martin Čater (Slo) 1:30,01 +1,78

... Seštevek, skupno, moški (po 9 tekmah): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 390 točk

2. Marco Odermatt (Švi) 340

3. Atle Lie McGrath (Nor) 282

4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230

5. Loic Meillard (Švi) 219

...

9. Žan Kranjec (Slo) 132

28. Miha Hrobat (Slo) 75

111. Martin Čater (Slo) 2 Seštevek, superveleslalom (2): 1. Marco Odermatt (Švi) 160

2. Mattia Casse (Ita) 115

3. Fredrik Moeller (Nor) 100

...

29. Miha Hrobat (Slo) 15

43. Martin Čater (Slo) 2

Konec sezone za Alexandra Schmida Alexander Schmid je zaradi poškodbe že končal sezono. Foto: Guliverimage Nemški alpski smučar Alexander Schmid je po novi poškodbi kolena že predčasno končal sezono. Specialist za tehnični disciplini, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu osvojil naslov svetovnega prvaka v paralelnem veleslalomu, si je na treningu poškodoval sprednjo križno vez in meniskus v levem kolenu, so sporočili iz nemške smučarske zveze. Vir: STA

