Neznanke pri Mikaeli Shiffrin

Nadaljevanje sezone najboljše alpske smučarke vseh časov, Američanke Mikaele Shiffrin, je pod vprašajem. Zmagovalka 99 tekem svetovnega pokala je v pogovoru za spletno stran skiracing.com dejala, da je trenutno nemogoče napovedovati, kdaj se bo vrnila na tekme, saj so v njenem športu take poškodbe, ki jih je dobila pri padcu v Killingtonu, redke.

"Težko je karkoli napovedati. Odvisno bo od okrevanja v naslednjih tednih in mesecih. Sezone ni mogoče odpisati, prav tako pa ne trditi, da se bom v njej vrnila. V našem športu ni veliko primerov te poškodbe," je dejala Shiffrin, ki se je konec novembra v drugi vožnji veleslaloma v Killingtonu zaletela v vratca, padla in si prebodla poševno trebušno mišico. Še vedno ne ve, ali je za to kriv trk v vratca ali kaj drugega.

Zdravniki so jo po padcu pregledali in očistili poškodbo, preden so ji dali vakuum rane za odtekanje tekočine. Vrnila se je domov v Kolorado, kjer se je gibala previdno in hodila na kratke sprehode. Minuli četrtek pa se je počutila slabo, odšla je v bolnišnico, kjer so jo nepričakovano operirali.

"Gre za globoko vbodno rano s precej hudo mišično travmo. Imela sem res srečo, saj je vbodno mesto milimeter od debelega črevesa. Sesalnik za rane preprosto ni bil sposoben pravilno odvajati tekočine iz mojega telesa, da bi se lahko zacelilo, zato so me morali operirati," pravi Američanka.

Akutne raztrganine so pogostejše pri bejzbolu, hokeju in drugih športih, vendar je smučanje drugačno. "Ob delovanju sile pri zavojih je težko vedeti, ali bo mišica zdržala. Morali si bomo vzeti nekaj časa, da bomo dobili jasen odgovor na to," Shiffrin ne more napovedati, kdaj se bo lahko vrnila na smuči.

