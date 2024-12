Ameriška smučarska superzvezdnica Mikaela Shiffrin, ki trenutno okreva po poškodbi po padcu v Killingtonu in še ne ve, kdaj se bo spet vrnila na bele strmine, je na družbenem omrežju Instagram objavila vzpodbudno novico. Potem ko je prišlo do zapletov pri okrevanju in nove operacije, so ji zdaj odstranili cevi, ki so ji pomagale pri odtekanju tekočine iz rane.