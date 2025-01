Francoski smučarski as Cyprien Sarrazin, ki je grdo padel na smuku v Bormiu konec prejšnjega meseca, je svojim sledilcem na družbenih omrežjih v petek sporočil, da se počuti vse bolje in bolje. Sarrazin si je huje poškodoval glavo, pristal v umetni komi, zdaj pa pravi, da je na poti popolnega okrevanja.

"Vse je v redu, iz dneva v dan se počutim bolje in bolje. Pred nekaj dnevi sem prestal teste, ki so bili zelo pozitivni," je dejal še vedno vidno načeti francoski smučar hitrih disciplin.

Tridesetletni Sarrazin je prvič javno spregovoril po grdem padcu na treningu smuka v Bormiu konec prejšnjega meseca, ko ga je pred skokom katapultiralo visoko v zrak, nato pa je trdo pristal na glavi in hrbtu na poledeneli progi Stelvio.

Francoza so morali nemudoma evakuirati s helikopterjem v bližnjo bolnišnico, kjer so ugotovili krvavitve možganov, stanje pa se mu je hitro slabšalo. Da bi zmanjšali pritisk na možgane, so ga morali zdravniki dati v umetno komo, po nekaj dneh pa so ga prebudili v boljšem stanju. Sredi januarja so ga z nevrološkega oddelka v domovini premestili na oddelek za rehabilitacijo.

"Ne spomnim se prav vsega. Nastala je petdnevna luknja v spominu, ampak vrača se vse drugo." Foto: Guliverimage

Edina težava je dvojni vid

"Edina težava, ki za zdaj ostaja, je dvojni vid. Ampak kot rečeno, testi so pokazali, da ni razloga, da si ne bi povsem opomogel. Posledično sem zelo vesel, vse je pozitivno," je še dodal Sarrazin, zmagovalec petih preizkušenj v svetovnem pokalu.

"Ne spomnim se prav vsega. Nastala je petdnevna luknja v spominu, ampak vrača se vse drugo. Na tej točki sem trenutno in vse se počasi normalizira," je še dodal v prejšnji sezoni drugi smukač za Švicarjem Marcom Odermattom.

"Govorimo o mesecih, ne o nekajtedenskem okrevanju," je že pred časom o stanju smučarskega asa dejal zdravnik francoske smučarske reprezentance Stephane Bulle in tako potrdil, da ga ne bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Saalbachu.

V prejšnji sezoni je Sarrazin v Kitzbühlu slavil dve zmagi na smukih, s čimer se mu je spremenilo življenje, je dejal v ločeni objavi pred začetkom tekmovanj za pokal Hahnenkamm ta konec tedna. Danes bo v Kitzbühlu na sporedu tradicionalni smuk na slovitem Streifu, v nedeljo pa še slalom.

S številko 10 bo visoko uvrstitev napadal tudi Slovenec Miha Hrobat, sicer četrti smukač te sezone. Nastopila bosta še dva njegova rojaka, Nejc Naraločnik in Martin Čater.

