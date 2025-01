Tridesetletni Francoz je na drugem treningu smuka v italijanskem Bormiu, ki je bil 27. decembra, doživel hudo nesrečo. Na sloviti progi Stelvio je z veliko hitrostjo padel na hrbet in glavo, nato pa priletel v zaščitno mrežo. Po nesreči so ga s helikopterjem prepeljali v Sondal, na operativnem posegu pa so mu odstranili hematom in zmanjšali krvavitev v lobanji.

Francoski reprezentančni zdravnik Stephane Bulle je za spletno stran francoske smučarske zveze danes dejal, da je zdravstveno stanje nesrečnega smučarja stabilno in da ga bodo v petek bržkone premestili v oddelek za nevrokirurgijo v Lyonu.

Sarrazin je zablestel v minuli sezoni. V Kitzbühlu je slavil na obeh smukaških preizkušnjah za svetovni pokal, najboljši je bil tudi na smuku v Bormiu ter superveleslalomu v Wengnu. V sezoni 2024/25 je do nesreče v Bormiu najboljši izid dosegel na superveleslalomu v Beaver Creeku, kjer je osvojil drugo mesto.