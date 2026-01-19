Posebna želja Andreje Slokar #video

"Želim si, da bi se enkrat do začetka oziroma sredine aprila vrnila na sneg. To se mi zdi precej realna ocena, si je pa poškodbi težko narediti načrt, ker lahko zdaj vse poteka zelo dobro, potem pa pride trenutek, ko bi morala na sneg, in se lahko nekaj zalomi," v procesu rehabilitacije po poškodbi kolena sporoča in si želi slovenska smučarka Andreja Slokar.

Medtem ko alpski smučarji odštevajo dneve do začetka letošnjega vrhunca – olimpijskih iger –, pa se dnevi povsem drugače vrtijo za Andrejo Slokar. Ajdovka namreč po novembrskem padcu še naprej okreva po poškodbi desnega kolena. Zaradi strgane križne vezi so se zanjo že takrat končale olimpijske sanje, prečrtati pa je morala tudi letošnjo sezono.

Kljub temu je Primorka takoj zagrizla v proces rehabilitacije, ki poteka po načrtu. "Rehabilitacija poteka zelo dobro. Težko je oceniti, ker počnem bolj ali manj iste stvari, ni nobene novosti. Nimam pa nobene bolečine ali težav, tako da moram reči, da sem zelo zadovoljna, kako vse skupaj napreduje," poudarja Slokar, ki dneve v večini preživlja v telovadnici. "Vse skupaj je precej monotono. Dopoldne imam trening in fizioterapijo, enak program pa sledi tudi po kosilu, tako da kar precej časa preživim v fitnesu in s svojim fizioterapevtom. Sedem ur v dnevu namenim zgolj temu," pravi Ajdovka.

Andreja Slokar v fitnesu (video: SloSki):

Aprila vrnitev na sneg?

Slokar je po številu točk preteklo sezono svetovnega pokala sklenila kot najboljša med Slovenkami. Zbrala jih je 260, Neja Dvornik pa točko manj (259). Prav na zadnji tekmi sezone je stala na stopničkah v Sun Valleyju in tudi zato so bili apetiti pred olimpijsko sezono veliki, a so se sanje o olimpijskem nastopu hitro razblinile. V tem času je Slokar v procesu rehabilitacije storila velik korak naprej.

Andreja Slokar se je poškodovala lani novembra. Foto: Reuters

Zdaj si želi, da bi se enkrat do začetka oziroma sredine aprila vrnila na sneg. "To se mi zdi precej realna ocena, si je pa poškodbi težko narediti načrt, ker lahko zdaj vse poteka zelo dobro, potem pa pride trenutek, ko bi morala na sneg, in se lahko nekaj zalomi. Zato nočem dajati prevelikega poudarka ali pritiska na to aprilsko vrnitev. Ko bo čas, pač bo, zdaj se mi nikamor ne mudi. Vzamem si lahko toliko časa, kolikor ga potrebujem. Je pa moja želja tukaj jasna," pravi.

Čas, ko ni v fitnesu, namenja tudi svojim hobijem. "Za hobije imam raje, da so v povezavi s športom, a se zdaj na žalost s tem ne morem ukvarjati, tako da se večinoma družim. Zdaj sem se lotila tudi peke kruha in podobno, malce eksperimentiram (smeh, op. p.). Od nekdaj sem rada pekla," je dodala nasmejana Slokar.

